Gründermeeting in Brilon

Brilon-Totallokal: Gemeinschaftsveranstaltung von IHK, Wirtschaftsförderung und Finanzamt am 27. März 2019

brilon-totallokal: Hochsauerlandkreis. Der Weg in die Selbstständigkeit bietet vielen Menschen eine interessante Zukunfts-perspektive. Die Erfolgschancen steigen, wenn die Unternehmensgründung gut geplant und von sachkundigem Rat begleitet wird. Auch der Erfahrungsaustausch mit anderen Gründern ist hilfreich. Die IHK bietet daher zusammen mit der Wirtschaftsförde-rung und dem Finanzamt ein so genanntes Gründermeeting an. Unternehmer in spe erhalten in einer Informationsveranstaltung wichtige Tipps zum Gründungskonzept, zu finanziellen Fördermöglichkeiten, zur Wahl der Rechtsform, Gewerbeanmeldung, Investitions-, Rentabilitäts- und Liquiditätsrechnung und zum Thema Steuern.

Das nächste Meeting findet statt am 27. März 2019, 14:00 – 17:00 Uhr, Kolpinghaus-Bürgerzentrum, Propst-Meyer-Straße 7, 59929 Brilon.

Die Teilnahme ist unentgeltlich. Interessenten melden sich bitte in der IHK bei Nalan Börü, Telefon (0 29 31) 8 78-1 80, E-Mail: boerue@arnsberg.ihk.de an.

Quelle: Michael Rammrath

