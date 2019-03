Generationenwechsel beim TuS Madfeld

Brilon-Totallokal: Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde Christoph Jostmeier gewählt, neuer 1. Geschäftsführer ist nun Niklas Kleinschnittger

brilon-totallokal: Am Samstag, den 16.03.2019, wurde auf der Generalversammlung des TuS Madfeld 1912 e.V. ein neuer Vorstand gewählt, da der 1. Vorsitzende Stefan Decker-Hibbel und der 1. Geschäftsführer Reinhard Schulte nach jahrzehntelangen Vorstandstätigkeiten nicht mehr zur Wiederwahl bereitstanden. In einer harmonischen und gut besuchten Sitzung sprachen beide an, für eine jüngere Generation Platz machen zu wollen und somit nicht mehr für Vorstandsaufgaben bereit zu stehen.

Um die nun fehlende langjährige Erfahrung auffangen und die anstehenden Projekte, wie z.B. den Umbau des Sportheims vorantreiben zu können, wurde der Vorstand unter anderem um drei Beisitzer erweitert.

Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde Christoph Jostmeier gewählt, neuer 1. Geschäftsführer ist nun Niklas Kleinschnittger. Beide waren vorher schon als jeweils 2. Verantwortliche in ihrem Bereich tätig.

Die anderen Positionen sind nun wie folgt besetzt:

Vorsitzender – Leonhard Decker-Hibbel Geschäftsführer – Robin Decker Kassierer – Markus Kemmerling Kassierer – Nicole Dietz

Jugendwart – Jörg Voß

Breitensportbeauftragte – Julia Schulte, Tobias Decker, Christopher Decker

Beisitzer Jan Linke, Tim Wegener, Nils Busemann

Jugendvertreter – Sebastian Dietz

Der Vorstand bedankt sich sehr herzlich bei Stefan Decker-Hibbel und Reinhard Schulte für ihr langjähriges Engagement.

Quelle: Niklas Kleinschnittger, Neuer 1. Geschäftsführer TuS Madfeld 1912 e.V.

