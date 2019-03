Schnäppchenjäger aufgepasst

Brilon-Totallokal: 3.Second-Hand-Börse in der Bruchhauser Schützenhalle

brilon-totallokal: Am 30.03.2019 öffnet die Bruchhauser Schützenhalle ihre Türen für alle Schnäppchenjäger. Von 10-14 Uhr kann man dann günstig für den Nachwuchs shoppen.

Die Auswahl reicht von Bekleidung (Größe 50-176), über Schuhe, Spielsachen und Kinderfahrzeugen bis hin zu Kinderwagen, Autositzen und Kindermöbeln. Ganz sicher ist für jeden etwas dabei.

Natürlich hat auch wieder unsere Cafeteria geöffnet, um während oder nach dem Einkauf eine kleine Kaffeepause bei einem leckeren Stück Kuchen oder einer Waffel zu machen. Waffeln und Kuchen dürfen selbstverständlich auch wieder mit nach Hause genommen werden.

Der Erlös der Second-Hand-Börse ist, wie in den vergangenen Jahren, wieder für die Kinder-und Jugendarbeit in Bruchhausen bestimmt. So konnten in den vergangenen Jahren schon verschiedene Projekte des Fördervereins, des Kindergartens, des Jugendblasorchesters, der Jugendfeuerwehr und des Sportvereines durch eine Spende unterstützt werden.

Das Team der Second-Hand-Börse freut sich auf ihren Besuch!

Quelle: Monika Sudhoff

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon