25. Kinderbekleidung und Spielzeug in Hülle und Fülle

Brilon-Totallokal: 30. März 2019 Börse lockt nach Scharfenberg

brilon-totallokal: Die nächste große Scharfenberger Second-Hand-Börse findet am Samstag, den 30. März 2019, von 13°° bis 16°° Uhr in der Schützenhalle Scharfenberg statt. Im Angebot sind Sommer- u. Übergangsbekleidung und Schuhe für Kinder von Größe 50-188, Umstandsmode, Babyausstattung, Kinderwagen, Auto- und Fahrradsitze, Fahrräder, Roller und Spielzeug und vieles mehr, Alles wird günstig angeboten. Etwa 11.500 Einzelteile werden die 50 Frauen vom Börsen-Team in den nächsten Tagen nach Größen sortiert, getrennt nach Jungen- oder Mädchensachen auf den Tischen ausbreiten oder auf Kleiderständer hängen. Die Auswahl an gebrauchten Kinderartikeln, die von 175 Verkäufern angeliefert werden, ist groß.

Nach erfolgreichem Einkauf kann man sich in der Cafeteria stärken oder von der reichhaltigen Auswahl an selbst gebackenen Kuchen, Torten und frischen Waffeln etwas mit nach Hause nehmen. Wie auch in den letzten Jahren wird der Erlös wieder den Kindern im Dorf zu Gute kommen.

Das Börsen-Team Scharfenberg freut sich jetzt schon auf viele Besucher von Nah und Fern.

