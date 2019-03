Die Schülerinnen und Schüler des Schulchores und der Klassen 3 und 4 der Kardinal-von-Galen-Schule erlebten eine Musikstunde der ganz besonderen Art.

Brilon-Totallokal: Zusammen mit vier Musikerinnen und Musikern des WDR Sinfonieorchesters besuchte der Sprechpuppen-Hundemischling Dackl die Schule in Olsberg

brilon-totallokal: Mit witzigen Dackl-Videos und live gespielter Musik tauchten die Kinder für eine Unterrichtsstunde in das Leben und Schaffen von Felix Mendelssohn Bartholdy ein. Musiklehrerin Christina Theine hatte in den Wochen vorher bereits den Komponisten und seine Werke mit den Kindern im Unterricht thematisiert, so dass auch Dackls Quizfragen sicher beantwortet werden konnten. Eine Mitsingversion des Mendelsson Bartholdy Liedes „Hark! The Herald Angels Sing“ bildete den Höhepunkt dieser besonderen Stunde.

Begleitet von Bratsche, Geigen und Cello hörte man alle Schülerinnen und Schüler kräftig singen. Es gab für diesen Gesang sogar von den Berufsmusikern aus Köln Applaus! Am Ende standen die Sinfoniker noch für Fragen der Kinder bereit, welche die Gäste gerne und geduldig beantworteten. Schulleiter Dirk Sprinke verabschiedete die Musiker dann unter großem Applaus und sprach gleich eine Einladung für das nächste Jahr aus. Dackl darf gerne wieder nach Olsberg kommen!

Quelle: Dirk Sprinke, Kardinal-von-Galen-Schule Olsberg

