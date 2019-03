VHS-Tagesfahrt zur Firma Viessmann

Brilon-Totallokal: Die VHS Brilon-Marsberg-Olsberg fährt am Freitag, den 3. Mai 2019, ins nordhessische Allendorf (Eder) und nimmt dort an einer Werksführung der Viessmann Group teil.

brilon-totallokal: Viessmann ist einer der international führenden Hersteller von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen und gewährt uns im Rahmen der Führung interessante Einblicke hinter die Kulissen. Nach der Besichtigung und einer gemeinsamen Mittagspause fahren wir weiter in die alte Fachwerkstadt Frankenberg.

Hier nehmen wir an einer Stadtführung teil, die uns u.a. eines der schönsten Rathäuser Deutschlands aus dem Jahre 1509 zeigt. Nach einer gemeinsamen Kaffeepause fahren wir zurück in den HSK. Weitere Informationen erhalten Sie in der Geschäftsstelle Brilon unter Tel. 02961-6416 oder per E-Mail unter info@vhs-brilon.de.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon