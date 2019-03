Werbung für die Internationalen Hansetage 2020 nimmt Fahrt auf

Brilon-Totallokal: Knapp 14 Monate vor dem Startschuss der 40. Internationalen Hansetage 2020 geht die Stadt Brilon in die intensive Werbe- und Planungsphase für das große Netzwerktreffen des Internationalen Hansebundes, das vom 4. bis 7. Juni 2020 in Brilon stattfinden wird

brilon-totallokal: Das Planungsteam der Stadt wird schon jetzt von zahlreichen ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern unterstützt. „Nicht nur das YouthHansa-Team, das sich seit mehr als zwei Jahren trifft, sondern zahlreiche Brilonerinnen und Briloner engagieren sich mit viel Vorfreude und Engagement in verschiedenen Arbeitsgruppen“, so Ute Hachmann, Projektleiterin der Hansetage.

Am Sonntag, 7. April 2019, wird sich das Hanseteam mit der YouthHansa-Gruppe wieder bei „Brilon blüht auf“ präsentieren. Gemeinsam mit der BWT – Brilon Wirtschaft und Touristik wird ein Stand am Museum Haus Hövener aufgebaut. Hansekaffee und -briefmarken, Tassen, T-Shirts, Hanseschals und weitere Werbeartikel können am Stand erworben werden.

Darüber hinaus informiert das Team von 13 bis 18 Uhr über den aktuellen Planungsstand, stellt den ersten Programmentwurf für die vier Veranstaltungs-Tage im Juni 2020 vor und lädt schon jetzt recht herzlich zur „Countdown-Party“ am Dienstag, 4. Juni 2019, ein.

Genau ein Jahr vor dem Beginn der 40. Internationalen Hansetage möchte die Stadt Brilon gemeinsam mit der Bevölkerung die letzten 366 (2020 ist ein Schaltjahr) Tage der Planung einläuten.

Zu den 40. Internationalen Hansetagen 2020 erwartet die Stadt Brilon vom 4. bis 7. Juni 2020 Delegationen aus 120 Hansestädten aus 16 nordeuropäischen Ländern. Die jährlich stattfindenden Hansetage sind zum einen das große jährliche Netzwerktreffen der Hansestädte wie auch ein großes Kulturfest für die ausrichtende Stadt. (Weitere Infos unter www.hansetagebrilon.deoder https://de-de.facebook.com/hanseheimathandgemacht/.)

Foto: Links Ute Hachmann, Projektleitung Hansetage 2020 und rechts Mitglied des Hanseteams der Stadt Andrea Wind

