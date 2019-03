Freies Zeichnen und Aquarellieren bei der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: In diesem Kurs lernen die Teilnehmenden, wie man ein Motiv mit den richtigen Proportionen zu Papier bringt und zeichnerische Elemente wie Licht und Schatten erzeugt

brilon-totallokal: Der Kurs findet unter dem Motto “Freies Zeichnen” statt, da das Anlegen “lebendiger Zeichnungen” durch Stift und Aquarellfarbe im Vordergrund steht. Am Ende des Kurses soll jeder Teilnehmende mindestens eine fertige Zeichnung erstellt haben. Der Wochenend-Workshop findet am Freitag, den 12. April, sowie am Samstag, den 13. April, jeweils von 16:45 bis 20:00 Uhr im Briloner VHS-Haus statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon