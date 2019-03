Neue Vereinsstatuten einstimmig beschlossen

Brilon-Totallokal: Generalversammlung der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Elleringhausen

brilon-totallokal: Der erster Brudermeister Marcel Schmidt konnte bei der diesjährigen Generalversammlung genau 100 Schützen begrüßen.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden, dem Gedenken an die verstorbenen Vereinsmitglieder und dem Verlesen des Protokolls der letztjährigen Generalversammlung, ging es sofort weiter mit dem Rückblick auf das vergangene Schützenjahr.

Brudermeister Marcel Schmidt hob in seiner Rückschau – neben vielen inner- und außerörtlichen Terminen – besonders das Schützenfest 2018 mit den Königspaaren Björn und Anja Rüschenschmidt sowie Manuel Rohleder und Luisa Schröder hervor, die besonders in den Festzügen ein prächtiges Bild abgaben. Auch das Jungschützenfest mit Jungschützenkönigspaar Darius Rohleder und Vivien Balkenhol und das Kinderschützenfest mit dem Kinderschützenkönigspaar Kilian Siepe und Matilda Finger sowie das Stadtschützenfest in Assinghausen waren besondere Höhepunkte des vergangenen Schützenjahres.

In seinem Ausblick auf das Schützenjahr 2019 teilte Schmidt mit, dass die Verträge mit der Festmusik – dem Musikverein Rösenbeck – und dem Spielmannszug Grönebach sowie mit dem Festwirt (Fa. Wilmes), dem Küchenpächter (Fa. Knorr) und dem Schausteller (Fa. Dorenkamp) für dieses Jahr wieder unter Dach und Fach seien.

Anschließend ging es um die neuen Statuten. Schriftführer Markus Siepe las diese Paragraph für Paragraph vor und erläuterte die vom Vorstand vorgenommenen Änderungen und notwendigen Anpassungen. Die neuen Statuten wurden danach einstimmig von der Generalversammlung verabschiedet.

Rendant Elmar Balkenhol zog Bilanz und stellte seine Zahlen vor, die insgesamt recht erfreulich waren. Kassenprüfer Rainer Keuthen bescheinigte eine hervorragend geführte Kasse und beantragte Entlastung für den Kassierer und den Vorstand, was anschließend einstimmig geschah.

Turnusgemäß schied Gregor Srajek nach zwei Jahren als Kassenprüfer aus. Als neuer Kassenprüfer wurde Stephan Hövels einstimmig gewählt, der nun Rainer Keuthen bei dieser Aufgabe unterstützt.

Oliver Hanfland als Vertreter des Hallenvorstands berichtete über die Einnahmen und Ausgaben des Mehrzweckhallenvereins und erläuterte die geplante Neugestaltung des Kinderspielplatzes an der Schützenhalle. Hierfür genehmigte die Schützenversammlung einen Zuschuss in niedriger vierstelliger Höhe.

Abschließend gab der zweite Vorsitzende Jörg Henzel noch das neue Rekordergebnis der Kriegsgräbersammlung 2018 bekannt. Der erste Brudermeister Marcel Schmidt konnte nach einer ruhigen und harmonischen Generalversammlung zum gemütlichen Teil überleiten.

Quelle: Markus Siepe, St. Hubertus-Schützenbruderschaft 1882 Elleringhausen e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon