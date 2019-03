Osterferienbetreuung für Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren

Brilon-totallokal: Im Mehrgenerationenhaus Familienzentrum Leuchtturm Brilon e.V., Heinrich- Jansen-Weg 3

brilon-totallokal: In der ersten Osterferienwoche von Montag 15. bis einschließlich Donnerstag 18. April verbringen Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren in der Zeit von 8.00 bis 16.00 Uhr im Leuchtturm fröhliche Ferientage. Gemütliche, kindgerechte Räumlichkeiten mit Spiel- und Bastelmaterialien sowie ein großes Gartengrundstück mit Klettergerüsten, Sandkasten und einem Fußballfeld versprechen abwechslungsreiche Stunden. Die Anmeldezeiten sind, genau wie die Teilnahme am gemeinsamen Frühstück und/ oder Mittagessen, individuell nach den Wünschen der Familien möglich.

In dieser Woche werden auch Osterlämmchen gebacken, Ostereier kreativ gestaltet und vieles mehr.

Anmeldungen sind ab sofort werktags im „Leuchtturm“ möglich in der Zeit von 13-17 Uhr oder unter Tel. 02961/ 989501. In der zweiten Osterferienwoche bleibt der Leuchtturm geschlossen.

Quelle: Michaela Kuse, staatl. anerkannte Sozialpädagogin/ Sozialarbeiterin B.A.

