Synergie-Effekte nutzen und Kontinuität sichern

BläserKlasse des Petrinum und Briloner Jugendblasorchester planen Zusammenarbeit

brilon-totallokal: Wie geht es musikalisch für die Schülerinnen und Schüler der 2017 gestarteten BläserKlasse am Petrinum weiter? Welche verschiedenen Möglichkeiten, weiterhin zu musizieren, bieten sich für die Kinder, wenn der erste Durchgang im Sommer 2019 am Ende der 6. Klasse erfolgreich endet?

Mit diesen Fragen befassten sich Lehrkräfte und Schulleitung gemeinsam mit Vertretern des Jugendblasorchesters (JBO) Brilon und Meinolf Kahrig, dem Geschäftsführer von MusicWorld.

Nachdem die Ausbildungskonzepte von BläserKlasse und Jugendblasorchester vergleichend gegenübergestellt worden waren, entwickelten sich schnell erste Ansätze für eine Kooperation, die die Interessen beider Seiten vereint. Während das Jugendblasorchester kontinuierlich um die Nachwuchsförderung bemüht ist, möchte das Gymnasium Petrinum den jungen Musikern möglichst vielfältige Perspektiven eröffnen, die erworbenen Fähigkeiten anzuwenden und weiterzuentwickeln. Neben den schuleigenen Musikgruppen – der Big Band und Junior Big Band, dem Bläserkreis und dem Strings-plus-Orchestra – bieten das Briloner Blasorchester sowie die weiteren Orchester der Ortschaften die Möglichkeit, in eine der Nachwuchsgruppen einzusteigen. Einige Kinder der jetzigen BläserKlasse 6 nutzen diese Möglichkeit bereits.

Meinolf Kahrig von MusicWorld, der viele Schulen mit BläserKlassen in Deutschland kennt, berichtete von den Erfahrungen anderer Schulen, die schon seit mehreren Jahren mit BläserKlassen arbeiten, und verwies auf die Chance, langfristig ein Schulorchester auf AG-Basis aufbauen zu können. Es gebe z.B. Schulorchester mit mehr als 100 Mitgliedern. Auch hier sieht die Gesprächsrunde Möglichkeiten der Zusammenarbeit. So könnten die Mitglieder der schuleigenen Musikgruppen neben der Teilnahme an der AG zusätzlich im Blasorchester mitarbeiten. Die umgekehrte Variante wird schon seit Jahren praktiziert. Mitglieder von Blasorchestern nehmen an den Schul-AGs mit großem Erfolg teil. Auch eine Zusammenarbeit in der Ausbildung der jungen Musiker wäre denkbar.

Nach der Gesprächsrunde herrschte Einigkeit darüber, dass eine Zusammenarbeit vielversprechende Chancen für beide Seiten bereithält und dass auf jeden Fall weitere Planungstreffen stattfinden werden. Den Anfang machen zunächst einmal gegenseitige Besuche der Orchesterproben, um einen Einblick in die spezifische Arbeitsweise beider Seiten zu bekommen.

Quelle: Siegmar Paschkewitz

