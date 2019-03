Peter Liese: Verbot von Chromtrioxid bringt nichts für Umwelt und Gesundheit und wäre daher unverhältnismäßig. Dutzende Firmen in Südwestfalen betroffen

Brilon-Totallokal: Grünen Antrag gefährdet Arbeitsplätzen im Hochsauerlandkreis

brilon-totallokal: Ein Antrag der Grünen im Europäischen Parlament sorgt derzeit für große Sorgen bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern in der heimischen Industrie. Die Grünen wollen die Verwendung von Chromtrioxid stoppen. Chromtrioxid wird in dutzenden von Unternehmen im Hochsauerlandkreis, wie Beispielsweise der Arnsberger Firma Schulte und Söhne, verwendet. Für die Verwendung gelten bereits heute strenge Schutzvorschriften für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Ein komplettes Verbot würde wahrscheinlich dazu führen, dass die entsprechenden Teile, zum Beispiel für die Autoindustrie, in Zukunft von Firmen außerhalb der Europäischen Union produziert würden. „Für die Umwelt würde sich durch den Verbotsantrag der Grünen nichts verbessern, es würden aber hunderte Arbeitsplätzen in unserer Region verloren gehen. Deshalb werde ich gegen diesen unsinnigen Vorschlag stimmen und bis zur Abstimmung für eine Ablehnung werben“, so der südwestfälische CDU-Europaabgeordnete Dr. Peter Liese. Die Abstimmung über den Antrag findet am Mittwochnachmittag statt.

Foto: Christoph Meinschäfer

Quelle: Dieter Berger

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon