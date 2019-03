Brilon-Totallokal: Malen wie Bob Ross bei der VHS Olsberg

brilon-totallokal: Mit seiner Nass-in-Nass-Technik gelang es dem amerikanischen Maler Bob Ross (1942-1995), auch Laien in die Lage zu versetzen, stimmungsvolle Landschaften, Blumenarrangements und Tiere naturnah auf die Leinwand zu bringen. In diesem VHS-Workshop wird die Methode Schritt für Schritt vorgestellt und eingeübt. Die Teilnehmenden malen gemeinsam und unter Anleitung der Kursleiterin das Landschafts-Bild des Kurstages. Am Ende des Tages kann jeder ein fertig gemaltes Bild mit nach Hause nehmen. Der Workshop findet am Samstag, den 13. April, von 10:00 bis 16:30 Uhr in der Olsberger Sekundarschule statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02962-3080 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon