Innovation trifft Leidenschaft

brilon-totallokal: 10 Tage lang, vom 29.3. bis 07.04. feiern Liquid-Life und Fahrrad Neumann die Eröffnung des neuen Bike- und E-Bike Stores am Ostring 2 in Brilon.

„Mehr als nur ein Fahrradladen“. Unter diesem Motto hat das junge Team um Geschäftsführer Dominic Neumann ein attraktives, actionreiches Programm um das Thema Fahrrad und E-Bike zusammengestellt. Zusätzlich dürfen Kunden sich auf Aktionen, Rabatte und Gewinnspiele freuen.

Am 29./30.3. bietet die Liquid-Life Academy kostenlos geführte Mountainbike und E-Mountainbiketouren an. Besonderes Highlight: Profi-Mountainbiker, Fahrtechniktrainier und Youtubestar Leo Kast wird am 30. ebenfalls als Guide zur Verfügung stehen. Neben Bunny Hop Challenge und Trackstand Battle, können Mountainbikes, E-MTBs und Rennräder der deutschen Kultschmiede Cube auch auf eigene Faust in freier Wildbahn getestet werden. Die Quadro Coffee Roasters geben schon einmal exklusive Kostproben ihrer Spezialitäten und laden die Gäste ein, Kaffee völlig neu zu erleben. Für Burger und andere Leckereien sorgt der Genuss Truck.

Am 6. und dem verkaufsoffenen 7.4. geht es mit geführten Touren durch die Guides der Liquid-Life Academy weiter. Zur Unterstützung steht Specialized Fahrer Daniel Schäfer in den Startlöchern. Neben der Cube Testbikeflotte können auch die E-Bikes von Haibike Probe gefahren werden. Der Haibike Truck ist am Stammgeschäft in der Keffelker Straße zu finden. Neben den Flyon-Modellen können hier auch die neue E-Bike Marke Husqvarna und weitere Innovationen entdeckt werden.

Zusätzlich ist das ganze Wochenende über der SQ Lab Ergonomie-Spezialist am Ostring um effizientes, schmerzfreies Radfahren zu ermöglichen. SRAM stellt die neuesten Mountainbike- und Rennrad-Innovationen vor und macht vor Ort Gabel-/Dämpfer- und Reverb-Services. Für das leibliche Wohl sorgen wieder das Quadro Coffee und ein Food Truck. GENUSS wird bei Liquid-Life groß geschrieben.

Genuss ist übrigens auch das Fahrrad und E-Bike fahren für das dynamische Team welches die Kunden zukünftig am Ostring beraten wird. Wer die Leidenschaft für sportive bis exklusive Bikes erleben will, darf hier in die breite Welt der Fahrräder und E-Bikes eintauchen. Denn neue Edelmarken wie Specialized und Transition komplettieren die Markenpalette der beiden Briloner Fahrradläden.

Das Design im neuen Standort sucht seinesgleichen, zwischen Metall, Holz und Glas erhalten die Bikes die Bühne, die sie verdienen und der Fahrradkauf wird zum echten Erlebnis.

Die Anmeldung für die geführten Touren sowie die SRAM-Services wird über die Website von Liquid-Life abgewickelt.

Sonderöffnungszeiten während der Eröffnungswochen: Montag bis Freitag 11-20 Uhr, Samstag 10-18 Uhr, Sonntag 7.4. 13-18

http://www.liquid-life.de/blog/opening-preview/

Foto: privat

Quelle: Wiebke Landwehr, Liquid-Life GmbH

