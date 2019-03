Brilon-Totallokal: Der 1. Vorsitzende Peter Henke konnte im sehr gut gefüllten Saal des Gasthof Canisius zahlreiche Vereinsmitglieder zur Generalversammlung begrüßen

brilon-totallokal: Auf der Tagesordnung standen neben den üblichen Berichten der Geschäftsführung auch der Bericht des Stabführers und des Kassierers. Als weiteres standen auch wieder Ehrungen auf der Tagesordnung. Kristin Becker, Christin Kraft und Niklas Henke haben die Ehrennadel des Volksmusikerbundes für 10-jährige aktive Mitgliedschaft erhalten.

Der Spielmannszug Wülfte e.V. hat in diesem Jahr zahlreiche Auftritte zu absolvieren. Die Schützenfesttermine der Schützenbruderschaften Alme, Eversberg, Ramsbeck und natürlich Wülfte sind fest im Terminkalender eingetragen. Dazu kommen in diesem Jahr noch der Tag der offenen Tür der Löschgruppe Wülfte am 11. Mai 2019 und das Freundschaftstreffen zum 100-jährigen Bestehen des Tambourkorps der Freiwilligen Feuerwehr Brilon am 18. Mai 2019. Des Weiteren stehen außerdem das Kinderschützenfest Wülfte am 19. Mai 2019 und das Kinderschützenfest Petersborn am 25. Mai 2019 an. Der Spielmannszug Wülfte e.V reist in diesem Jahr auch zum Deutschen Wandertag nach Schmallenberg und gestaltet dort den Festumzug mit.

Zum Abschluss der Saison gönnen sich die Mitglieder des Spielmannszuges Wülfte dann noch etwas Erholung. Es geht für drei Tage in den Heidepark Soltau in die Lüneburger Heide.

Wer übrigens auch gerne dabei sein möchte, kann sich jetzt schon einen Termin vormerken. Nach den Sommerferien startet der Verein mit der Ausbildung von neuen Nachwuchsmusikern. Kinder und Jugendliche (ab dem 2. Schuljahr), aber auch Erwachsene, sind dann herzlich zu einem Infoabend eingeladen. Dort werden die Instrumente vorgestellt und der Ablauf der Ausbildung erläutert. Der genaue Termin ist in den nächsten Wochen auf der Internetseite www.wuelfte.dezu finden.

Foto: privat

BU.: Das sind unsere Musikerinnen und Musiker die bei allen 22 Auftritten im letzten Jahr dabei waren.

Quelle: Joelle Horstmann, Geschäftsführerin

