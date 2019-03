Judo Westfalenturnier in Witten-Herbede – TV Brilon erfolgreich

Brilon-Totallokal: Am 23./24.03.2019 trafen sich zahlreiche Judoka aus den Bezirken Arnsberg, Detmold und Münster

brilon-totallokal: Insgesamt gingen in den einzelnen Gewichts- und Altersklassen 310 Teilnehmer an den Start. Mit dabei waren vier Kämpfer des TV Brilon.

In der WK U15 männlich kämpften am Sonntag Peter Dresel (-43 kg, 6 Teilnehmer) und Redan Sütcü (-55 kg, 8 Teilnehmer).

Peter Dresel konnte mit drei klaren Siegen in der Vorrunde punkten und musste sich erst im Finale gegen einen starken Gegner

vom Kentai Bochum geschlagen geben. Er konnte sich über einen sehr guten zweiten Platz freuen.

Redan Sütcü erreichte mit einem Sieg und zwei Niederlagen Rang 5.

Bereits einen Tag zuvor kämpften in der WK U18 Luca Adler (-55 kg, 6 Teilnehmer) und Lukas Eilebrecht (-66 kg, 16 Teilnehmer).

Luca Adler ging aus der Vorrunde mit einem Sieg und zwei Niederlagen in das Halbfinale.

Er musste sich am Ende gegen den späteren Gesamtsieger vom Werler TV geschlagen geben, durfte sich aber über Platz 3 freuen.

Lukas Eilebrecht hatte an diesem Tag die schwerste Gruppe mit 18 Startern. Er führte zeitweise in seinen beiden Kämpfen, unterlag aber am Ende den sehr erfahrenen Kontrahenten und schied in der Trostrunde aus.

Quelle: Tanja Adler, TV Brilon- Abteilung Judo

