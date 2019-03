KreisSportBund HSK: Start des 12. Hochsauerländer Laufcup

Brilon-Totallokal: Start des 12. Hochsauerländer Laufcup am 06. April 2019

brilon-totallokal: Die Organisatoren der bekannten und beliebten Laufserie – Hochsauerländer Laufcup – möchten auch 2019 wieder viele Freunde des Laufsports für unsere schönen aber auch anspruchsvollen Landschaftsläufe begeistern.

Damit alle Läuferinnen und Läufer an diesen tollen Laufwettbewerben durch die herrliche Natur teilnehmen können, gibt es eine Serie über die Kurzstrecke (3 bis 6Km) und eine über die Mittelstrecke (ca. 10Km). Die Langstreckenserie (20 bis 25 Km) bleibt dabei den gut Trainierten überlassen, denn das abwechslungsreiche Gelände mit bis zu 500 Höhenmetern erfordert eine gute Vorbereitung und Kondition. Dafür wird man aber auch mit wunderschönen Landschaftsläufen und teilweise atemberaubenden Panoramablicken belohnt.

Der Saisonauftakt für den HS-Laufcup ist mit dem Leiberger Volkslauf am Samstag, den 06. April wieder recht früh in der noch jungen Laufsaison. Dadurch kann man seine Frühform testen und die Laufserie deutlich entspannter als im letzten Jahr angehen. Da der Ruthenberglauf in Elleringhausen dieses Jahr nicht stattfindet, geht es erst am 12. Mai mit dem Bibertal Volkslauf in Rüthen weiter. Am 25. Mai will der höchste Berg von NRW, der Langenberg, von Bruchhausen aus bezwungen werden und am 08. Juni folgt der Pfingstwaldlauf in Brilon mit den tollen Aussichten auf die Bruchhauser Steine.

Nach dem Eggelauf in Meerhof am 29. Juni ist Halbzeit und ihr habt drei Wochen Zeit bis zum längsten Lauf der Serie, dem Hochsauerland-Lauf in Altastenberg am 20. Juli. Der Deifelder Abendlauf folgt am 03. August, der Lauf um die Aabachtalsperre am 18. August, der Herbstwaldlauf in Fretter am 21. September und mit dem Trailrun in Brenken am 05. Oktober endet dann die Laufserie.

Mindestens fünf Läufe der Serie sind zu absolvieren, damit man in die Endwertung kommt. Die Siegerehrung am 26. Oktober in der Schützenhalle in Altastenberg ist ein weiteres Highlight. Traditionell bekommt dort jede Läuferin und jeder Läufer, die oder der eine Serie geschafft hat, einen attraktiven Preis ausgehändigt.

Die Anmeldung erfolgt vor der ersten Teilnahme beim jeweiligen Lauf gleich vor Ort. Die einmalige Gebühr für die Teilnahme beträgt 5 €.

Weitere Informationen gibt es unter: www.hochsauerlandsport.de/veranstaltungen/hochsauerlaender-laufcup/

Quelle: Jens Morgenstern, KreisSportBund

