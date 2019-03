Briloner VHS-Kurse: Frauen und Rente: Wie bin ich abgesichert? – Tipps zur Gartengestaltung – Tiefenentspannung

Brilon-Totallokal: Tiefenentspannung

brilon-totallokal: Tiefenentspannung ist der Gegenpol zu Stress. Es gibt unterschiedliche Methoden, mit denen man gegen Stress aktiv werden kann. Hierzu gibt es unterschiedliche Entspannungsverfahren wie klassische Yoga-Tiefenentspannung, Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung. Lernen Sie in diesem Kurs die unterschiedlichen Entspannungsmethoden kennen und finden Sie für sich Möglichkeiten, um in Ihrem Alltag immer mal wieder zur eigenen Entspannung und Ruhe zu kommen und erfahren Sie die sehr positiven Auswirkungen auf körperlicher Ebene. Der Kurs findet ab dem 8. April an sechs Abenden jeweils von 17:45 bis 18:30 Uhr im Briloner VHS-Haus statt.

brilon-totallokal: Warum sollten Frauen häufig noch genauer auf ihre Altersvorsorge achten als Männer? Diese ist eine von vielen Fragen, die beim Vortrag “Frau und Rente: Wie bin ich abgesichert?” beantwortet werden. Der Aufbau einer eigenständigen Altersvorsorge ist für Frauen wichtig. Zumal sie häufig außerhalb des Berufes vieles leisten, was dann in der Rentenversicherung besondere Berücksichtigung oder Beachtung finden sollte. Beispiele dafür sind die Auswirkungen von Elternzeit, der Pflege von Angehörigen, Teilzeitarbeit oder Mini-Jobs. Was bringt dies im Rentenversicherungskonto? Ein wichtiger Komplex ist auch das Thema Scheidung: Wie wirkt sich ein Versorgungsausgleich auf die späteren Rentenansprüche aus? Der Vortrag wird von Mitarbeitern der Deutsche Rentenversicherung (DRV) Westfalen angeboten und richtet sich an alle, die die Phase des Rentenbezuges und ihre persönliche Lebensplanung gut vorbereiten wollen. Der Vortrag findet am Donnerstag, den 11. April, ab 18:30 Uhr im VHS-Haus statt. Die Veranstaltung ist entgeltfrei, zur besseren Planung ist eine Anmeldung jedoch erwünscht.

brilon-totallokal: Sie möchten aus Ihrem Garten eine Wohlfühloase machen oder ihn mit neuen Ideen umgestalten? Dieses Seminar vermittelt Ihnen Grundkenntnisse der Gartenplanung. Sie lernen den Einsatz von raumbildenden Gestaltungstricks und Planungsmethodik. Wie entwickle ich Ideen und ein stimmiges Gesamtkonzept? Mit welchen Tricks kann ich meinen Garten interessanter gestalten? Welche Vorgaben und Vorschriften muss ich beachten? Wie bekomme ich meine Ideen auf’s Papier? Der Workshop findet am Samstag, den 13. April, von 09:30 bis 14:45 Uhr im VHS-Haus statt.

