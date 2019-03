Festivalmäßige Zustände bei der Neueröffnung des Liquid-Life Premium Bike und E-Bike Stores

Brilon-Totallokal: Zwischenzeitlich kamen die Kapazitäten des Parkplatzes am Ostring 2 an ihre Grenzen, als über 1000 Biker mit der Familie Neumann und dem Liquid-Life Team die Eröffnung des neuen Briloner Flagshipstores feierten

brilon-totallokal: Was letzte Woche noch schwer nach Baustelle aussah, strahlte an diesem Wochenende in feinstem Glanz. Zwischen Holz, Metall und industrial Style steht ein exklusives Bike neben dem anderen. Kaffeespezialitäten, köstliche Burger, das Programm der Liquid-Life Academy und YouTube Star Leo Kast sorgten für lachende Gesichter und setzten einen guten Start für die folgende Eröffnungswoche, in der abends bis 20 Uhr geöffnet ist. Am kommenden Wochenende setzt Liquid-Life noch einen drauf, wenn SRAM, SQLab, und eine weitere Größe der Bike Branche am Start sind. Zusätzlich geht es natürlich wieder auf Tour, dieses Mal wird die Cube Testflotte durch Testbikes von Mondraker ergänzt.

Alle Infos zum Programm und die Anmeldemöglichkeit zu den geführten Touren sind unter www.liquid-life.de/blog/opening-preview zu finden

Quelle: Wiebke Landwehr, Liquid-Life GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon