WDR 2 Moderatorin Steffi Neu auf Tour im Westen

Brilon-Totallokal: „Steffis Kneipenquiz“ kommt mit WDR Moderator Matthias Bongard und Kabarettist Fritz Eckenga nach Brilon

brilon-totallokal: Steffis Kneipenquiz kommt nach Brilon. Am 10. April um 20 Uhr (Einlass ab 18:45 Uhr) wird die bekannte WDR 2 Moderatorin mit ihrer Live-Show im Kolpinghaus Brilon gastieren. Und es passen nicht viele rein, maximal 200 Leute dürfen dabei sein. „Mehr nicht, es soll ja gemütlich sein bei uns“, sagt sie.

2018 war Steffi Neu bereits mit ihrem Kneipenquiz auf Tour. Und weil es so schön war, so lustig, so ausverkauft und heiter, kommt sie 2019 wieder. Länger, weiter. 24 Kneipen und Gaststätten in NRW hat Steffi Neu persönlich ausgesucht und besichtigt, weil eins stimmen muss: „200 Gäste, Theke, Saal, kleine Bühne, bisschen Patina, damit es schön kuschelig ist“, lacht die Niederrheinerin. Mit dabei hat sie wie letzten Jahr ihr bewährtes Show-Team: Olaf Bürger, den Quiz-Steward, die Live-Band „Pocket Party“ und WDR2-Comedian René Steinberg ist auch im Tourbus. „Dazu jeden Abend ein anderer prominenter Talkgast, und ich freue mich sehr, dass so viele Lust haben, dabei zu sein“, so Steffi Neu.

Am 10. April 2019 macht Steffis Kneipenquiz auch Halt in Brilon. Im Kolpinghaus Brilon werden WDR Moderator und bekennender Sauerländer Matthias Bongard und Kabarettist Fritz Eckenga dabei sein. Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 18:45 Uhr.

Neben dem guten Gespräch wird natürlich wieder gequizzt: NRW-Quiz, Musikrätsel, das Tempo-Quiz und regionale Fragen hat Steffi diesmal im Programm. Die Antworten werden auf eigene „Kneipenquiz“-Bierdeckel geschrieben, nach jeder Runde eingesammelt und ausgewertet. Am Ende gibt’s die vier besten Teams fürs Halbfinale, und übrig bleibt das Siegerteam des Abends. „Jeder Abend ist anders, jeder Ort ist anders, aber immer ist es schnell schon wieder vorbei.“ – Kurzum: Kurzweilig, lustig, interessant. Bodenständig, aufrichtig, unkompliziert.

Tickets für gibt’s über wdr2.de, steffis-kneipenquiz.de oder in der Tourist-Information Brilon. Kosten 23 Euro, im Online-Shop kommen Vorverkaufs-Gebühren drauf. Steffi fragt Euch untern Tisch. Und es geht alles auf Euren Deckel!

Foto Steffi Neu (© Thomas Haensgen)

