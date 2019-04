Festival der wortlosen Komik: Das Pantomime-Duo BODECKER & NEANDER tritt in der Linie 73 in Olsberg auf

Brilon-Totallokal: Am Sonntag, 5. Mai 2019 um 19 Uhr präsentiert der KulturRing Olsberg im Kultur- und Eventbahnhof Linie 73 das international gefeierte Pantomime-Duo Bodecker & Neander

brilon-totallokal: BiggeSeit 1996 werden die beiden Magier der Pantomime von ihrem Publikum aller Altersklassen gleichermaßen geliebt und verehrt. Bodecker & Neander haben für ihre Kunst den Begriff Visual Theater gefunden. Der Begriff steht für ein stummes Theater, das von der Kunst lebt, Mimenspiel und Körperbewegung gekonnt miteinander zu Clownerie, Slapstick, Körpertheater und Tanz, aber auch Elemente der Laterna Magica, des Films und des Schwarzen Theaters zu integrieren.

Der Deutsch-Franzose Alexander Neander und der Schweriner Pantomime-Künstler Wolfram von Bodecker waren Meisterschüler und Bühnen-Partner von Marcel Marceau (1923-2007). Mit ihrem Lehrmeister waren sie auf Tour durch Japan, Großbritannien und Taiwan. Mit ihrem Anspruch an Poesie und Ästhetik werden das Duo und ihr Regisseur Lionel Ménard weltweit geschätzt.

Mit aller Poesie und Leidenschaft, Ironie und Demut scheint es so, als wären sie der Stummfilm-Zeit entsprungen. Ohne Worte und fast ohne Requisiten versetzen sie das Publikum in Vibration und Resonanz. Tränen des Lachens und der Rührung liegen selten so nah beieinander. Ob Theaterfreund oder überzeugter Nicht-Theatergänger, älteres Semester, mitten im Leben stehend oder Kind: Dieses Theatererlebnis reißt alle mit.

Seit über 20 Jahren begeistern Wolfram von Bodecker & Alexander Neander mit ihrem visuellen Theater Presse wie Publikum in über 30 Ländern. Beide sind artistisch perfekt und erfahrene Virtuosen ihres Fachs. Sie eröffnen ihrem Publikum eine neue Welt voller Geschichten, Gedanken und Gefühl. Ihre Pantomime ist menschlich. Sie thematisieren besondere Momente des täglichen Lebens, Begegnungen, die einen leisen Nachklang haben. Einige Themen sind auch gesellschaftskritisch, wenn sie gnadenlose Casting-Shows darstellen, Platzarmut in Japan oder Generationenkonflikte zwischen Alt und Jung.

In all ihren Produktionen sind Bodecker & Neander Garanten für einen pointierten Humor und berührenden Tiefgang. Der KulturRing hat für das Gastspiel in Olsberg das Programm „Das Beste aus über 20 Jahren“ ausgewählt, um die ganze Bandbreite des Visual Mime Theaters Berlin zu präsentieren.Geöffnet wird der Vorhang um 19 Uhr mit einem Ritual: den „trois coups“ (übersetzt: drei Schlägen).

Karten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Käpt’n Book in Olsberg, Tel. 02962/7358050; buecher@kaeptnbook-olsberg.de

Quelle: Martin Künemund, KulturRing Olsberg e.V.

