Am 07. April 2019 um 15.00 Uhr ist es wieder soweit

Es ist wie immer ein großes Geheimnis in der Stadt Brilon. „Wer wird die 16. Briloner Waldfee und übernimmt den Feenstab von Hanna Ebert?"

Die 15. Briloner Waldfee hat die Stadt des Waldes ein ganzes Jahr lang hervorragend vertreten. Sie hat bei ihren vielen Terminen und Auftritten interessierte Menschen von Brilon erzählen und Werbung für die Int. Hansetage in Brilon machen können. Ein besonderes Highlight war der Besuch der Hansetage in Rostock, der Hanna besonders in Erinnerung bleibt.

Einmal durfte Hanna das Feenkleid kurz vor Ende ihrer Amtszeit noch anziehen. Sie besuchte den Kindergarten St. Andreas in Brilon und hat den Kindern eine schöne Feengeschichte vorgelesen und durfte viele Fragen beantworten.

Einen weiteren Termin darf sie als noch amtierende Waldfee kurz vor Abgabe des Feenstabes wahrnehmen, sie wird am Samstag auf dem Autosalon Brilon die Gewinner ermitteln. Jedoch nicht im Kleid, denn das wurde abgegeben und an die Figur der Neuen angepasst.

Am 07. April ist es nun soweit und der Feenstab wird von der 15. Waldfee an Bürgermeister Dr. Christof Bartsch zurückgegeben.

Dann wird das Geheimnis gelüftet und die neue Fee 2019/2020 wird aus der Rathaustür kommen und sich der Öffentlichkeit präsentieren.

Wie in jedem Jahr durfte schon ein kleiner Kreis von Eingeweihten die junge Dame aus der Stadt Brilon kennenlernen. Friseur- und Kosmetik Edith Wommelsdorf und die Fotografin Sabrinity aus Madfeld, die sich seit Jahren um das Styling und die Fotos kümmern. Aber das große Geheimnis ist bei ihnen sehr sicher.

Die 16. Briloner Waldfee, die den Stab am Sonntag überreicht bekommt, freut sich sehr auf ihr Jahr und hat schon viele Termine in ihrem Kalender eingetragen. Denn im Hinblick auf die Internationalen Hansetage 2020 möchte sie das Bewusstsein in der Bevölkerung für ihre schöne Heimat und den Hansegedanken weiter fördern und bei ihren Terminen Werbung für Brilon machen.

