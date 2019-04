Flag Football für Flüchtlinge

Brilon-Totallokal: KreisSportBund HSK und AFC Brilon Lumberjacks veranstalten Schnupperangebot

brilon-totallokal: Olsberg. Der KreisSportBund HSK bietet Schüler/innen der internationalen Förderklassen des Berufskolleg Olsberg ein weiteres Mal die Möglichkeit sich in verschiedenen Sportarten auszuprobieren und die örtlichen Sportvereine kennenzulernen. Das Ziel ist es, den jungen Frauen und Männern mit Fluchthintergrund die Vielfalt des Sports im HSK vorzustellen und Ansprechpartner der jeweiligen Sportarten zur Seite zu stellen.

In diesem Halbjahr stand die Sportart Flag Football auf dem Plan. Gemeinsam mit den Brilon Lumberjacks wurde die körperkontaktfreie Variante des American Football vorgestellt und ausprobiert. Unter Anleitung wurde die Spielidee vermittelt und verschiedene Übungsformen durchgeführt. Flag Football als gemäßigte Variante des American Football funktioniert, indem der ballführende Spieler nicht durch körperliches Tackling, sondern durch das Ziehen eines Stoffstreifens (Flag) aus dem Gürtel, gestoppt wird. „Die Mannschaftssportart vermittelt viele wichtige Werte wie Teamfähigkeit, Fairplay und Respekt. Diese können bei der Integration in die deutsche Gesellschaft sehr hilfreich sein“, so Franziska Geise, Fachkraft für Integration durch Sport. Das Besondere am Football ist zudem, dass für jeden Körperbau die richtige Position gefunden werden kann. So bleibt niemand auf der Strecke und wird wegen seiner Größe oder seines Gewichts benachteiligt.

Nach dem ersten Schnupperangebot im vergangenen Jahr war auch die Einführung des Flag Football in den internationalen Förderklassen ein voller Erfolg. „Sportvereine bieten eine einzigartige Chance für eine nachhaltige Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Insbesondere in Mannschaftssportarten wie Football werden schnell Freundschaften geknüpft“, führt Franziska Geise an. Nach dem Schnupperangebot besteht für alle Teilnehmer/innen die Möglichkeit am Training der Brilon Lumberjacks teilzunehmen und ein Teil ihres Teams zu werden.

Interessierte Sportvereine, die ihr Vereinsangebot ebenfalls in den internationalen Förderklassen im HSK vorstellen möchten melden sich bei Franziska Geise unter f.geise@hochsauerlandsport.de oder 02904-9763254.

