Brilon-Totallokal: Olsbergs Veteranen erobern Bronze

brilon-totallokal: Ralf Engemann und Stefan Drinhaus vom Kodokan Olsberg starteten am 30. März beim “Senioren Cup” in Bochum, einem bundesoffenem Einzelturnier für Veteranenklassen über 30 Jahre. Weiterhin waren noch Steffen Knipp, Robert Sievers und Noah Simmank aus dem Olsberger Ligateam am Start.

Ralf Engemann trat in der Klasse +90 Kg in der Ü35 auf die Matte und stand in einem Pool 4 Gegnern gegenüber. Für Olsbergs Trainer ging es auf und ab; Partie 1 gewann er vorzeitig mit einem sehenswerten Schulterwurf, gefolgt von 2 Niederlagen in Folge. Im letzten Kampf aber konnte er nochmal nachlegen und schaffte mit Schulterwurf und Haltegriff einen überzeugenden Schlusspunkt. Am Ende war Platz 3 aber ein durchaus gutes Resultat für Engemann.

Stefan Drinhaus wurde als Ü40?er mit den jüngeren Ü30 Klassen bis 73 Kg zusammengelegt und kämpfte in einem Doppel- Ko System mit 9 Teilnehmern. Runde 1 gewann er binnen 30 Sekunden mit einem Schulterwurf, gefolgt von einer kräftezehrenden Halbfinalpartie über die volle Kampfzeit, die Drinhaus aber gegen den späteren Turniersieger nicht für sich entscheiden konnte. Im Kampf um Platz 3 siegte Drinhaus letztlich nochmal souverän mit einem Fußwurf und Haltegriff. Mit Bronze war Olsbergs Coach letztlich voll zufrieden.

Die Teamkameraden Sievers und Knipp konnten nach insgesamt durchwachsenen Leistungen auch jeweils einen erfreulichen Bronzerang in ihren Klassen erzielen. Die beiden nehmen ebenso wie Noah Simmank wichtige Wettkampfpraxis aus Bochum mit.

Unseren Veteranen sagen wir herzlichen Glückwunsch und weiter so!

Quelle: Stefan Drinhaus

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon