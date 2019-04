Oventrop: Familienunternehmen mit starker Bindung zur Region

Brilon-totallokal: Die Firma Oventrop ist einer der größten Arbeitgeber der Region und weltweit aktiv

brilon-totallokal: Olsberg. Aktuell blickt das Familienunternehmen aus Olsberg auf eine erfolgreiche Teilnahme an der ISH in Frankfurt am Main zurück. Die ISH ist die weltweit führende Messe für die Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche. „Solche Veranstaltungen sind sehr wichtig für uns, um unser Geschäftsnetzwerk weiter auszubauen“, erklärt Florian Wiemeyer, der maßgeblich am Konzept des Messeauftritts beteiligt war.

Insgesamt besuchten die Messe rund 190.000 Interessenten aus 161 Ländern. Diese Zahlen zeigen, welchen Stellenwert die ISH weltweit besitzt. Seit Jahrzehnten ist auch die Oventrop GmbH & Co. KG fester Bestandteil der Ausstellung. Besucher konnten sich auf der über 600 m² großen Standfläche von der Produktvielfalt und -qualität überzeugen. Erstmals zeigte das Unternehmen seinen neuen Messestand mit einem weiterentwickelten Darstellungskonzept. „Die neue Ordnung, die wir über die Oventrop-Kompetenzfelder darstellen, präsentiert unsere Produkte und Systeme aus Anwendersicht, erklärt Michael Scheller, Leiter Marketing und Produktmanagement. Aufgeteilt sind die Kompetenzfelder in sechs Bereiche: 1. Raumklima, 2. Hydraulik 3. Stationen, Speicher, Rohre, 4. Trinkwasser, 5. Öl, Gas, Solar und 6. Smart Home, Smart Building. Somit bekommt der Kunde einen direkten Überblick über die Lösungen, die Oventrop für ihn bereithält.

Doch nicht nur das neue Standkonzept und die Kompetenzfelder überzeugen. Die Kunden schätzen Oventrop insbesondere als zuverlässigen Partner. Einen partnerschaftlichen Umgang miteinander pflegt das Familienunternehmen auch intern. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in der kollegialen Stimmung bei den zahlreichen engagierten Mitarbeitern wider.

Derzeit beschäftigt Oventrop an den Standorten Olsberg-Bigge und Brilon zusammen etwa 1.000 Mitarbeiter, darunter 67 Auszubildende. Fast 300 Mitarbeiter zählten zu den aktiven Jubilaren im Jahr 2018, sind dem Unternehmen also mindestens 25 Jahre verbunden. 30 Beschäftigte halten dem Unternehmen sogar bereits seit 40 Berufsjahren und länger die Treue.

Hochwertige Ausbildung für Berufsanfänger

Nicht nur die Bindung der Beschäftigten liegt dem Familienunternehmen am Herzen. Entsprechend wichtig stuft Oventrop auch die Nachwuchsförderung ein. Schließlich ist der Hersteller von Armaturen und Systemen für Heizen, Kühlen und Trinkwasser einer der größten industriellen Ausbilder in der Region. Jedes Jahr bietet Oventrop jungen Menschen zukunftsorientierte Ausbildungsplätze an den Standorten Olsberg und Brilon. Hinzu kommt das hohe Engagement bei der Ausbildung in dualen und kooperativen Studiengängen verschiedener Fachrichtungen. Für das Jahr 2019 bietet Oventrop noch folgende Ausbildungsstellen an: Verfahrenstechnik mit der Fachrichtung Kunststoff- und Kautschuktechnik sowie ein kooperatives Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Energie und Gebäude. Interessenten können ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf, aktuelles Schulzeugnis) möglichst per E-Mail an karriere@oventrop.de senden. Bei Fragen steht Felix Hohmann, f.hohmann@oventrop.de, Tel. 02962 82 295, gerne als direkter Ansprechpartner zur Verfügung.

Aus der Region, für die Region

Als einer der größten Arbeitgeber der Region sieht sich Oventrop auch für diese verantwortlich. Seit 2017 gehört das Olsberger Unternehmen der Unternehmensinitiative „Big Six“ an. Mit ihr werden diverse Veranstaltungen mit dem Ziel umgesetzt, für den Wohn- und Arbeitsort zu werben. Überdies werden weitere Projekte begleitet. Derzeit wohl eines der bekanntesten sind die internationalen Hansetage 2020 in Brilon. Die Mitglieder kümmern sich bereits jetzt um die Vorbereitungen der 40. Internationalen Hansetage, bei denen Brilon als Gastgeber auftritt. Das Team hat sich auf die Fahnen geschrieben, die jungen Besucher aus 16 Ländern Europas mit einem Programm gebührend zu empfangen und über die Tage zu begleiten.

Foto: Oventrop, Olsberg

BU.: Gute Stimmung im Oventrop-Team auf der ISH

Quelle: Fabian Blockus, Büro für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon