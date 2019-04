Eberhard Fisch und Wolfgang Diekmann zu Besuch bei Bezirksregierung Arnsberg

Brilon-totallokal: Baugebiete in Thülen und Petersborn können vorangehen

brilon-totallokal: Zu einem Gespräch über die Ausweisung neuer Wohnbau- und Gewerbegebiete begaben sich der Vorsitzende des Briloner CDU Stadtverbandes, Wolfgang Diekmann, und der Vorsitzende der Briloner CDU- Ratsfraktion, Eberhard Fisch, zur Bezirksregierung nach Arnsberg.

Dort trugen sie Regierungspräsident Hans- Josef Vogel und Ferdinand Aßhoff, Leiter der Abteilung für Regionale Entwicklung, die Forderung der Briloner CDU vor, in Brilon weitere Gewerbeflächen ausweisen zur dürfen und insbesondere auch auf den Dörfern ohne freie städtische Bauplätze Baugebiete auszuweisen.

Hintergrund dieser Forderung ist, dass bei der Ausweisung von Bauflächen durch den noch geltenden Landesentwicklungsplan (LEP) der alten rot-grünen Landesregierung das Bauen deutlich erschwert wurde. Auch sehen Fisch und Diekmann die Briloner Stadtverwaltung in der Pflicht, auch auf den Dörfern ohne städtische Bauplätze Planung für eine angemessene Ausweisung von Wohnbaugrundstücken zu betreiben. Hierbei verwiesen sie exemplarisch auf ihre Heimatorte Petersborn und Thülen, wo die CDU jeweils seit Jahren auf die Ausweisung eines Baugebietes drängt aber keine ernsthaften Fortschritte erkennbar sind.

Bei Regierungspräsident Vogel und Abteilungsdirektor Aßhoff hatten sie nunmehr mit ihrem Begehren Erfolg. Die Bezirksregierung erhebt gegen die Ausweisung eines Baugebietes in Thülen „Auf´m Bruch“ und in Petersborn an der Straße „Petersborn“ zum Wasserbehälter keine grundsätzlichen Bedenken mehr. Ferdinand Aßhoff konnte sich bei seinem Besuch im vergangenen Jahr in Petersborn ein Bild vor Ort machen. Der Ball liegt nunmehr allein bei dem Bürgermeister und seiner Verwaltung, die Planung in den Orten zügig voranzutreiben.

„Aber auch die Ausweisung von Bauplätzen in den übrigen Dörfern und von Gewerbeflächen in der Kernstadt bleibt weiterhin auf unserer Agenda“ versprachen Diekmann und Fisch bei ihrem Besuch in Arnsberg.

