Frieden schließen: Über die Versöhnung in der Trauerbegleitung

brilon-totallokal: Unter dem Leitthema „Frieden schließen – Über die Bedeutung der Versöhnung in der Trauerbegleitung“ lädt die Hospizinitiativen des Hochsauerlandes zu einem Vortragsabend mit Norbert Mucksch ein.

Zum Thema: Immer wieder bleiben trauernde Menschen nach einem Sterbefall zurück mit dem quälenden Gefühl, etwas mit einem Verstorbenen versäumt zu haben oder ihm schuldig geblieben zu sein. Tatsächliche Schuld und mehr noch unklare Schuldgefühle können einen Trauerverlauf erheblich beeinflussen. In seinem Vortrag sensibilisiert der Theologe und Supervisor Norbert Mucksch darüber, welche Chancen darin liegen, diese Empfindungen zu benennen und sich ihnen in einer geschützten Atmosphäre, etwa im Rahmen einer Trauerbegleitung, anzunähern. So können im besten Fall Schuld und Schuldgefühle in das eigene Leben und Erleben integriert werden. Trauernde finden ihren Frieden mit sich und der Situation und können sich mit einem verstorbenen Menschen und vor allem mit sich selbst und ihrer Lebensgeschichte versöhnen. Der Referent Mucksch aus Münster ist Diplom Sozialarbeiter und Pastoralpsychologe sowie Vorstandsmitglied im Bundesverband Trauerbegleitung e. V.

Ausgerichtet wird der Themenabend vom Hospizverein Brilon am Donnerstag, 11. April, um 19 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum, Kirchenstr.3, in Brilon. Der Eintritt ist frei und alle Interessierten sind herzlich willkommen.

