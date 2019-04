POL-HSK: Fahrrad fährt ungebremst in Auto (BRI)

Brilon-Totallokal: Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 20:40 Uhr in der Gartenstraße ist eine Person schwer verletzt worden

brilon-totallokal: Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein 16-jähriger Briloner in ein geparktes Auto gefahren. Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad die Gartenstraße in Richtung des Kreisverkehrs Gartenstraße/Bahnhofstraße und prallte ungebremst in ein in einer Parkbucht abgestelltes Auto.

Der Briloner wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt, war aber noch fahrbereit.

Quelle: Polizei HSK

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon