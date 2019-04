Brilon-Totallokal: Kamishibai mit Werner Schwering in der Stadtbücherei Olsberg

brilon-totallokal: Olsberg. Die zwei hölzernen Flügeltüren öffnen sich – und mit ihnen eine ganz neue Welt: So beginnt Kamishibai. Werners Erzähltheater steht wieder am Mittwoch, 10. April, um 14.30 Uhr in der Stadtbücherei Olsberg auf dem Programm – diesmal mit der Geschichte „Die kleine Meerjungfrau“.

Ein kleines Theater entsteht dabei im Raum. Auf der schwarz gerahmten Bühne erscheinen Bilder und Geschichten. Das Kamishibai oder auch Erzähltheater ist Kino im Kopf. Einmal pro Monat lädt die Stadtbücherei Olsberg zum Erzähltheater ein. Werner Schwering lässt dabei für Kinder im Vor- und Grundschulalter ein Märchen oder eine Geschichte lebendig werden.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon