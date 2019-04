Ein neues Gesicht im geschäftsführenden Vorstand der Tauchsportgruppe Olsberg

Brilon-Totallokal: Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder der Tauchsportgruppe Olsberg am 23.03.19 im Gasthof Rath zur Jahreshauptversammlung mit sich anschließendem gemütlichen Beisammensein

brilon-totallokal: Zunächst galt es die Position des Kassenwarts neu zu besetzen, Der bisherige Amtsinhaber Jens Reichhöfer stand nach mehrjähriger Tätigkeit für diesen Posten nicht mehr zur Verfügung. Dirk Schwenner aus Olsberg wurde von der Versammlung mit großer Mehrheit zum neuen Kassenwart gewählt. Jens Reichhöfer wechselt auf die Position des Ausbildungsleiters und bleibt der Vorstandsarbeit so auch weiterhin treu. Die anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt (siehe Foto).

Natürlich wurde in der Versammlung nicht nur gewählt. Die Mitglieder einigten sich auf ein umfangreiches Jahresprogramm, nicht nur mit Tauchaktivitäten. Das 30jährige Bestehen der TSG Olsberg wird durch verschiedene Veranstaltungen gefeiert.

Vor der Jahreshauptversammlung fand im Aqua Olsberg die Versammlung der Vereinsjugend statt. Nils Frigger und Laurin Ledebur vertreten für 1 Jahr die Interessen der Vereinsjugend.

Für alle Tauchinteressierten besteht dienstags, je nach Altersgruppe, ab 18Uhr die Möglichkeit im Aqua in Olsberg am Training teilzunehmen. Außerdem bietet der Verein jeden 3. Dienstag im Monat oder nach Absprache die Gelegenheit zum „Schnuppertauchen“ an. Aktuelle Informationen gibt es auch auf der Homepage des Vereins www.tsg-olsberg.de.

BU.: Jens Reichhöfer, Dirk Schwenner, Gudrun Gerling, Margot Freise, Martin Ledebur, Roland Kreft und Klaus Becker

Quelle: Margot Freise, Pressewartin

