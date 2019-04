Jahreshauptversammlung der CDU mit Wahlen des Vorstandes fand am 29.03.2019 in Wulmeringhausen statt

Brilon-Totallokal: Der Vorsitzende Hubert Kleff wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft in der CDU geehrt

brilon-totallokal: Seine politische Karriere begann Hubert Kleff als sachkundiger Bürger. Schon kurze Zeit später 1981, war er Ratsmitglied der Stadt Olsberg. Er war Kreistagsabgeordneter in Meschede, stellvertretender Landrat, Mitglied des Landschaftsverbandes, bis hin zum Landtagsabgeordneten in Düsseldorf. Seit 2007 ist Hubert Kleff Vorsitzender der CDU in Wulmeringhausen. Die Mitglieder der CDU Wulmeringhausen danken Hubert für sein langjähriges Engagement.

Folgende Personen wurden für den Vorstand gewählt:

-1. Vorsitzender Hubert Kleff

-2. Vorsitzender Eberhard Rösen

-Schriftführerin Kathrin Rösen

-Kassierer Markus Schmidt

-Beisitzer Stephanie Kleine und Stefan Brandenburg

Die Europawahl am 26.05.2019 wurde thematisiert.

Im Jahr 2019 wird die CDU Wulmeringhausen wieder ein „offenes Singen“ veranstalten, das alljährliche Skatturnier, sowie eine Fahrt zum Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen nach Enste anbieten.

BU.: Auf dem Foto sind Hiltrud Schmidt (Stadtverbandsvorsitzende und stellv. Kreisvorsitzende), Hubert Kleff (Vorsitzender und Jubilar), Eberhard Rösen (stellv. Vorsitzender) und Kathrin Rösen (Schriftführerin) zu sehen.

Quelle: Kathrin Rösen

