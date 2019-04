Kreismeisterschaft der Grundschulen im Hallenbad Brilon

Brilon-Totallokal: Erneut gut besucht waren auch in diesem Jahr die Kreismeisterschaften im Schwimmen, die am 27. März in Brilon und Sundern durchgeführt wurden

brilon-totallokal: Im Hallenbad in Brilon schwammen gleich sechs Grundschulen um den Sieg. Neben den Grundschulen aus Brilon (St. Engelbert und Ratmerstein) gingen auch die Schule unter dem Regenbogen aus Meschede sowie alle drei Teilstandorte des Grundschulverbunds Thülen-Alme-Hoppecke an den Start.

In verschiedenen Mannschaftswettbewerben, so zum Beispiel einer Kraulstaffel oder einer Staffel im Rückenschwimmen, zeigten die Schülerinnen und Schüler tolle Leistungen, aber auch der Spaß am Schwimmen kam nicht zu kurz.

Das Turnier in Brilon konnte die St. Engelbert Grundschule vor der Grundschule Ratmerstein gewinnen, gefolgt von den Grundschulen Thülen, Meschede, Hoppecke und Alme.

Im Kreisvergleich konnte sich Grundschule Sundern-Hachen in mit der besten Zeit durchsetzen, die den Hochsauerlandkreis nun bei der Bezirksmeisterschaft vertreten wird.

Ein besonderer Dank geht an die Marienschule Brilon, von der einige Schüler den Wettkampf als Sporthelfer unterstützt haben.

Quelle: Jens Bathen

