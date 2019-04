Neue Kurse der VHS Brilon

Brilon-Totallokal: Salsa tanzen – So macht’s Spaß!

brilon-totallokal: Für die feurige Art zu tanzen braucht man nicht unbedingt in die Karibik zu reisen – das geht sogar im Sauerland! Wir beginnen mit Rhythmusübungen und typischen Grundbewegungen. Danach werden verschiedene Salsa- und Merengue-Schritte und ein in “Salsatecas” regelmäßig gespielter Gruppentanz geübt – alles natürlich zu schneidiger Musik aus den Urlaubszentren der großen Antilleninseln! Für alle, die Salsa als Paartanz anstreben, kommt das kleine Einmaleins des Führens und Folgens dazu. Dieser Tanzkurs richtet sich an erwachsene Anfänger. Aber auch Kenner anderer Tänze können sicher Neues lernen. Einzelanmeldungen sind möglich, jedoch ohne Anspruch auf Wunschtanzpartner. Der Workshop findet am Sonntag, den 28. April, von 13:30 bis 16:30 Uhr im VHS-Haus statt.

Brilon-Totallokal: Neue Yoga-Kurse

brilon-totallokal: Nach den Osterferien starten bei der VHS Brilon zwei neue Yogakurse. Der erste Kurs unter dem Motto „Der frühe Vogel…“ beginnt am 30. April und findet immer dienstags von 7:30 bis 8:45 Uhr im VHS-Haus statt. Hier sind Teilnehmende mit normaler Fitness willkommen, es sind keine Vorkenntnisse notwendig. Der zweite Kurs „Yoga für Einsteiger und Fortgeschrittene“ beginnt am 29. April und findet immer montags jeweils von 9:15 bis 10:45 Uhr im VHS-Haus statt.

Anmeldungen zu allen Kursen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich.

Quelle: Friederike Gretsch, Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

