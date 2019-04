Osterferien-Kurse in der Schüler Nachhilfe Brilon

Brilon-Totallokal: Die Osterferien sinnvoll nutzen und gut vorbereitet durchs restliche Schuljahr

brilon-totallokal: Lernen in den Ferien? Was auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheint, ist eine gute Möglichkeit, ganz in Ruhe und ohne Schulstress Lernlücken aufzuarbeiten. Die Schüler Nachhilfe Brilon bietet in den Osterferien Nachhilfe in Form von Intensivkursen an. Nicht nur die fachlichen Defizite werden hier gezielt angegangen, sondern auch Kompetenzen für ein besseres Lernverhalten geschult.

„Die Ferienkurse der Schüler Nachhilfe Brilon sind ideal für Schüler, die ganz gezielt bestimmte Themengebiete aufarbeiten oder ihr Wissen auffrischen möchten. Auch verschiedene Lerntechniken können hier erlernt werden“, erklärt Elmar Sommer von der Schüler Nachhilfe. In Intensivkursen, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt sind, werden die Schüler ganz gezielt gefördert.

Mit nur einer Schuldoppelstunde am Tag können Kinder und Jugendliche Defizite schnell und zuverlässig aufarbeiten. Trotzdem bleibt ihnen noch genug Zeit, die Ferien zu genießen. Danach geht es voller Elan zurück in die Schule und mit viel Kraft in den End- spurt des Schuljahres.

Nähere Informationen gibt es werktags von 14.00 bis 18.30 Uhr in Ihrer Schüler Nachhilfe Brilon, Strackestraße 22, telefonisch unter 02961 / 19 4 18, oder unter www.schuelernachhilfe-brilon.de.

Bildrechte: Schüler Nachhilfe Brilon

Quelle: Elmar Sommer, Schüler Nachhilfe Brilon

