Sperrung der Derkeren Straße

Brilon-totallokal: Die Straßenbauarbeiten in der Südstraße erreichen in den kommenden Tagen den Einmündungsbereich zur Derkeren Straße

brilon-totallokal: Im Zuge des Baufortschrittes muss der in der Südstraße neu verlegte Kanal an den vorhandenen Kanal in der Derkeren Straße angeschlossen werden. Da der Kanal mitten in der Fahrbahn liegt, muss der Einmündungsbereich im Zeitraum vom 08. – 12. April 2019 für mehrere Tage für den Durchgangsverkehr gesperrt werden.

Das bedeutet, dass die Derkere Straße vorübergehend als Sackgasse endet und man vom Derker Tor nicht mehr auf direktem Weg zur Königstraße fahren kann. Es wird jedoch eine Umleitung über die Niedere Mauer und die Niedere Straße ausgewiesen. In der Niederen Straße wird zu diesem Zweck (wie bei der Michaeliskirmes) die Einbahnstraßenregelung vorübergehend aufgehoben, sodass dort in beide Richtungen gefahren werden kann.

Daneben besteht weiterhin die Möglichkeit, über die Propst-Meyer-Straße in die Königstraße zu fahren.

Die Stadt Brilon bittet alle Verkehrsteilnehmer, die geänderte Beschilderung zu beachten.

Quelle: Öffentlichkeitsarbeit Stadt Brilon, Der Bürgermeister, i.A. W. Pack

