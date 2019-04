1.Qualifikation zum Deutschland-Cup

Brilon-Totallokal: Am Samstag, den 30.03.2019 fand mit dem 1.Qualifikationswettkampf zum Deutschland-Cup im Rhönradturnen der erste wichtige Wettkampf in diesem Jahr auf Landesebene in Meschede statt

brilon-totallokal: Insgesamt gab es ein starkes Teilnehmerfeld von 185 Turner/innen, wovon die Rhönradabteilung des SC Brilon 28 Aktive stellte.

Für Aylin Wojtec, Sophie Beel und Lea Ester war es der erste Qualifikationswettkampf in ihrer noch jungen Rhönradkarriere.

Aufgrund der auch immer höher werdenden Anforderungen in der Landesklasse und den damit verbundenen Änderungen in den nächsten Jahren zum Zwei- bzw. Dreikampf, wird seit einiger Zeit in Brilon nicht nur noch der Hauptfokus auf das Geradeturnen gelegt, sondern auch das Spiraleturnen und der Sprung immer intensiver trainiert. Dieses Mal starteten aus Brilon zusätzlich sieben Turnerinnen in der Spirale und neun Turner/innen im Sprung.

Insgesamt gab es für die Turner/innen aus Brilon in allen drei Disziplinen acht erste, sechs zweite und vier dritte Plätze. Damit sind die ersten wichtigen Punkte in diesem Jahr für die Qualifikation für den Deutschland-Cup gesichert.

Die Platzierungen im einzelnen:

AK 7/8 : 1. Sophie Beel, 3. Aylin Wojtec, 5. Lea Ester

AK 9/10 männlich: 1. Enno Witiska

AK 9/10 : 2. Svea Tillisch, 4. Paula Schodrock, 8. Gwyn Krämer

AK 11/12 : 4. Elif Kantar, 5. Amelie Fritsch, 8. Amelie Albaum, 10. Greta Walter, 11. Lina Becker AK 13/14: 1. Tina Hohmann, 5. Maria Fritsch, Yaell Westermann, 21. Jill Kemp

AK 15/16: 1. Inken Albaum, 5. Beyza Kantar, 6. Annika Caspari, 7. Marielen Grossmann, 30. Lara Karakoc

AK 17/18: 5. Jule Gosselke, 6. Jule Bunse, 10. Elina Frigger, 14. Alina Böhner, 16. Paula Krolla AK 17/18 männlich: 1. Finn-Luca Westermann

AK 19+ : 11. Ria Schmitz

Sprung AK 7-12: 8. Elif Kantar

Sprung AK 13/14: 5. Maria Fritsch

Sprung AK 15/16: 1. Beyza Kantar, 2. Annika Caspari, 3. Marielen Grossmann, 4. Inken Albaum Sprung AK17/18: 2. Paula Krolla, 3. Finn-Luca Westermann, 4. Alina Böhner

Spirale AK 7-12: 2. Amelie Fritsch, 3.Svea Tillisch, 4. Lina Becker

Spirale AK 13/14: 1. Maria Fritsch, 2. Tina Hohmann

Spirale AK 15/16: 1. Annika Caspari, 2. Inken Albaum

BU: Achtzehn Rhönradturner/innen des SC Brilon schaffen die erste Hürde zum Deutschland-Cup

Foto: Ski Club Brilon Rhönradabteilung

Quelle: Christiane Rummel, Pressereferentin Ski-Club Brilon e.V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon