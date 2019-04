Brückenschlag Ortsumgehung Bad Wünnenberg

Brilon-Totallokal: B480n-Bauwerk Aftetalbrücke

brilon-totallokal: Ein Meilenstein beim Brückenbau: Überbau millimetergenau und erfolgreich vorgeschoben. Dies ist ein „Feiertag“ für die Brückenbauer der Fa. Bögl, für die Vermessungstechniker und für die Fachleute von Straßen-NRW an der im Bau befindlichen Aftetalbrücke.

Am 3. April 2019 erreichte der 785 m lange und fast 6900 t schwere Brückenüberbau aus Stahl das südliche Widerlager im Wald am Nollenholz in Richtung Brilon.

Der letzte Vorschubtakt hatte ein Länge von 94 m. Ein Teil vom fast 30 m langen Vorbauschnabel und vom Windschutzgehäuse sind bereits abgebaut. In der nicht mehr benötigten Taktfabrik am Franzberg beginnt das große Aufräumen.

Imposant ist nun der Brückenblick von Bad Wünnenberg oder auch von Leiberg.

Dies ist nun erst einmal der letzte Brückenschlag von den neuen großen Brücken rings um Brilon: Die Talbrücke Nuttlar mit 115 m Höhe, die Großbrücke Schormecke über die alte Briloner Landstraße, die Ruhrtalbrücke Bermecke und in dieser Woche der Schlag für die Aftetalbrücke.

