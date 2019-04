Ehrenabzeichen im Breitensport verliehen

Brilon-Totallokal: Auszeichnung für Altersklassen von 6 Jahren aufwärts – Bürgermeister für zeitgemäßes Training

brilon-totallokal: „Wieder einmal haben Sie als Wiederholer oder Erstbewerber die Bedingungen für das Sportabzeichen erfüllt“, lobte Sportabzeichenbeauftragter Hans-Joachim Lindrum das besondere sportliche Engagement der 19 Briloner Sportlerinnen und Sportler, die 2018 an der größten Breitensportablegung Deutschlands teilgenommen haben. Seit vielen Jahren ist er dabei, wenn – alle Jahre wieder – im Bürgersaal des Rathauses die Ehrenzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen werden.

„Heute findet die Ehrung derer statt, die es wieder einmal geschafft haben, die Hürde zu nehmen“, so Bürgermeister Dr. Christof Bartsch in Richtung der kleinen und großen Sportlerinnen und Sportler. „Früher trainierten wir noch auf Asche und auf Beton“, schmunzelte er. Doch das sei nicht mehr zeitgemäß. Die Planungen für zeitgemäße moderne Maßnahmen, u. a. für Instandsetzungen bei der Jakobuslinde, wo das Training stattfindet, stehen. Fördergelder könnten in diesem Jahr fließen, um weiter investieren zu können. Zu seiner Rechten und Linken dankte er den Organisatorinnen Reinhilde Adler und Marianne Kleineberg vom Stadtsportverband und Christina Hoppe von der Stadtverwaltung, Hans-Joachim Lindrum – selbst Auszeichnung Gold zum 38. Mal (!) – und den Vorsitzenden des Stadtsportverbandes, für das große Engagement. „Alle, die administrative Verantwortung tragen, sind hier“, freute sich der Bürgermeister.

Jüngstes Mitglied mit bester Startvoraussetzung: 6 Jahre jung, vielseitig sportlich

Nach der Vorführung des – inzwischen im Internet veröffentlichten, aber immer noch taufrischen – Imagefilms der Stadt Brilon händigte der Bürgermeister die Auszeichnungen der sportlichen Erfolge aus. Als jüngste Sportlerin freute sich Sophie Beel (6) über ihr erstes Leistungsabzeichen. „Das hast Du schön gemacht, mach weiter so. Dann steht hier statt einer 1 bestimmt bald eine 80“, gratulierte Lindrum (92). Erfolge seien vergänglich. „Ich wünsche Euch, an die Erfolge auch in diesem Jahr wieder anknüpfen zu können“, so das sportliche Urgestein.

Folgende Sportlerinnen und Sportler erhielten die Urkunden des Sportabzeichens:

Gold– Hans-Joachim Lindrum (38), Marlies Dördelmann (35), Reinhilde Adler (33), Heinrich Schneidermann (33), Hiltrud Sprenger (19), Dietmar Willinger (17), Anne-Marie Kappe (9), Martin Tilgner (9), Lisa Weber (5), Timo Weber (3), Maja Manereck (6), Jette Manereck (2), Christian Bamberg (1)

Silber– Klemens A. (41), Gabriele Brune (9), Hans-Josef Hillebrand (7), Giesela Stöber (3), Sophie Beel (1) Ulla Brandenburg (1)

Im Mai beginnt das Training an der Jakobuslinde und findet immer dienstags ab 18 Uhr statt. Der genaue Termin wird rechtzeitig von der Presse bekannt gegeben.

Quelle: Silke Nieder

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon