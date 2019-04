Judonachwuchs des TV Brilon in Wickede mit 15 Podestplätzen

Brilon-totallokal: 15 Podestplätze für den TV Brilon beim Kyu-Cup in Wickede

brilon-totallokal: Am 31.03.2019 fand in Wickede der diesjährige Kyu-Cup statt. Insgesamt wurden 173 Teilnehmer gemeldet. Mit dabei waren auch 19 Judoka des TV Brilon in den Altersklassen U10, U13, U15 und U18.

Bei der Menge an Briloner Startern hatten die Trainer und Trainerassistenten alle Hände voll zu tun um einen guten Überblick zu behalten, da die Kämpfe auf vier verschiedenen Matten zum Teil zeitgleich stattfanden. Nicht zuletzt aufgrund des gut organisierten Trainerteams und der intensiven Trainingsvorbereitung sowie sehr motivierten Teilnehmern konnten sich 15 Briloner über einen Podestplatz freuen.

U 10:

Platz: Dominik Engemann, Platz: Justus Kleinschnittger Plätze: Arne Schmelter, Tobias Urban, Erwin Berlus, Vitali Martel Platz: Henning Schmidt

U 13:

Plätze: Edwin Berlus, Finja Drinhaus, Leonie Engelmann Plätze: Maria Urban, Alissa Martel, Nils Hennecke Plätze: Übeys-Emin Yidiz, Florian Loss (nach Verletzung)

U 15:

Platz: Redan Sütcü Platz: Peter Dresel

U18:

Platz: Luca Adler Platz: Lukas Eilebrecht

Foto: T. Adler

Quelle: Tanja Adler, TV Brilon- Abteilung Judo

