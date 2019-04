Saisonstart in der Zweiradwelt Neumann und bei Liquid-Life

Brilon-Totallokal: Die Events bei den beiden Briloner Zweiradgrößen Liquid-Life und Fahrrad Neumann gehen in die nächste Runde

brilon-totallokal: Nach dem gelungenen Eröffnungswochenende, folgt nun am 6. und 7. April 2019 der Saisonstart mit dem verkaufsoffenen Sonntag.

In diesem Rahmen steht in der Keffelker Straße der Haibike Truck mit seiner Testflotte bereit und Mitarbeiter von E-Bike-Dino Haibike geben Auskunft über die neuesten E-Bike Modelle. Die Bikes können sowohl auf dem Parkplatz, als auch gegen Vorlage des Personalausweises in der Umgebung Probe gefahren werden.

Gleiches gilt für die Testbikes von Cube und einige Bikes von Mondraker, die am Liquid-Life Standort am Ostring stationiert sind. Von dort starten auch die kostenlosen geführten Touren der Liquid-Life Academy, die bereits am letzten Wochenende regen Anklang gefunden haben. Nach vorheriger Anmeldung unter

www.liquid-life.de/blog/opening-previewkann mit geschulten Guides entweder mit dem Mountainbike oder dem E-Mountainbike auf Tour gegangen werden. Die Mountainbiketouren sind in zwei Schwierigkeitsgrade gestaffelt, sodass für jeden Könnensstand etwas dabei ist.

Auf dem Außengelände des Liquid-Life Premium Stores werden SRAM und Rockshox Services durchführen und die neueste Schaltgruppe AXS vorstellen. Sicherlich kann auch bereits Auskunft zu den eben erst vorgestellten Ultimate Varianten der RockShox Gabeln Boxxer, Lyric, Pike und Sid gegeben werden.

Ergonomieprofi Tobias von SQLab beseitigt Beschwerden und Schmerzen im Handumdrehen, denn häufig sind es nur kleine Umstellungen bei Sattel, Lenker und Vorbau, die zu Einschränkungen beim Fahrrad fahren führen. Unterstützend ist hier eine Physiotherapeutin vor Ort, die das Ganze praxisnah erläutert.

Das Quadro Coffee, welches am 13.April eröffnen wird gibt schon einmal Kostproben auf das was kommt. Von Espresso über Cappuccino bis hin zu Latte Macchiato können Kunden sich durch die Welt der Kaffeespezialitäten probieren.

Die Familie Neumann und die beiden Teams halten auch Schnäppchen und Sonderangebote in beiden Standorten bereit. Für ein wenig Prominenz sorgt Mountainbike-Profi Daniel Schäfer.

Alle Infos zum Programm sind auf www.liquid-life.de/blog/opening-previewzu finden

Quelle: Wiebke Landwehr, Liquid-Life GmbH

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon