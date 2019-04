VBE gegen Lehrermangel

Brilon-Totallokal: Zur Mitgliederversammlung hatte der Verband Bildung und Erziehung, Ortsverband Brilon, in das Hotel am Kurpark eingeladen

brilon-totallokal: Die Vorsitzende Stephanie Wienecke begrüßte die Teilnehmer und ging auf die Probleme der Schulen in unserem Bundesland NRW ein.

Zur Zeit fehlen an den Grundschulen des Landes sehr viele Lehrkräfte. Mehr als 300 Schulleitungsstellen sind vakant. Zahlreiche Seiteneinsteiger aus anderen Berufen werden als Angestellte befristet eingestellt, um den schlimmsten Lehrermangel zu beheben. Sie besuchen im ersten Jahr einmal wöchentlich ein pädagogisches Seminar, werden fachbezogen eingesetzt und unterrichten zusammen mit voll ausgebildeten Lehrkräften. Ursachen des Lehrermangels liegen u.a. auch in der ungleichen Besoldung und Arbeitsverpflichtung in den verschiedenen Schulformen.

Die Vorsitzende führte aus, dass jede Schule die Kompetenz für Datensicherheit nachweisen muss. Nach der Ausstattung der Schulen mit Smartboards und der Digitalisierung muss jede Schule einen eigenen Medienkompass erarbeiten.

Es folgte die Mitgliederehrung. Für 10 Jahre Mitgliedschaft im VBE wurden Martin Wieseler, Martina Schmidt und Diana Siemer, für 25 Jahre Christine Wolff, Peter Wolff und Elisabeth Mähler, für 40 Jahre Birgitt Kieneke und für 60 Jahre Birgitt Rudolf geehrt. Leider konnten nicht alle genannten persönlich an der Ehrung teilnehmen.

Nach dem Kassenbericht und der Entlastung des Vorstands wurde Herr Westermann zum neuen Kassenprüfer gewählt. Bei den Vorstandswahlen wurden Stephanie Wienecke, Benita Scholz und Lisa Martini-Weide als Leitungsteam bestätigt. In ihren Ämtern verbleiben für zwei weitere Jahre Willi Prior als Kassierer, Arnold Berns als Pressewart, Gerd Rieland als Seniorenvertreter und Ingrid Pflüger-Hartmann als Beisitzerin.

Nach der gut besuchten Fortbildungsveranstaltung zum Thema Beihilfe stehen nunmehr in diesem Jahr noch eine kulinarische Stadtführung, der Familientag auf Hiebammen Hütte, das Martinstreffen und eine Fahrt zum Weihnachtsmarkt auf dem Programm.

