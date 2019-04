Der Blick in die nächste Runde ist vielversprechend

Brilon-Totallokal: In neuen Trikots kehrte die Mannschaft siegreich aus Bad Berleburg zurück…

brilon-Totallokal: Die erste Saison der neuen U16 Volleyballmannschaft des TV Brilon ist beendet. Während der vergangenen Saison in der Westfälischen Oberliga sind die jungen Spieler zwischen 12-14 Jahren zu einer guten Spielgemeinschaft zusammengewachsen Ihre Technik und Zusammenspiel haben sie mit Hilfe Ihres engagierten Trainers Benedikt Elias ständig verbessert. In neuen Trikots der Condensator Dominit kehrte die Mannschaft siegreich mit 2/1 Sätzen aus Bad Berleburg zurück. Der Blick in die nächste Runde ist somit vielversprechend.

Quelle: Ute Döring

