23.04.2019: Geschichten aus dem Klassenzimmer – 4. Klönnachmittag im Museum Haus Hövener

Brilon-Totallokal: Am 23. April von 15 Uhr bis 17 Uhr lädt der Briloner Heimatbund-Semper Idem wieder zum gemütlichen Klönen ein. Beim nunmehr 4. Klönnachmittag geht es um die Schulen in und um Brilon herum.

brilon-totallokal: Wer kennt keine Geschichten aus dem Klassenzimmer? Erinnerungen, die man selbst als Schülerin oder Schüler gesammelt hat? Und wen gibt es, der keine Anekdote über manchen Lehrer erzählen kann?

Sicherlich lauten die Antworten darauf, dass jeder die Schulzeit noch gut in Erinnerung behalten hat. Manchmal sind es schöne Zeiten, die im Gedächtnis blieben. Ein anderes Mal bringt das Erinnern an die Zeit bis zum Schulabschluss zum Schmunzeln. Und zuletzt gibt es sicherlich auch Geschichten, die heute unglaublich klingen. Wer weiß denn noch, dass es bei Lehrerinnen noch bis weit nach 1950 verpönt war, wenn diese heirateten?

Genau solche Geschichten sind es, die alle interessierten Gäste am 23. April um 15 Uhr in das Museum Haus Hövener locken. In entspannter Atmosphäre, bei einer guten Tasse Kaffee lässt es sich gut über die Zeit in den Klassenräumen sprechen. Egal ob Volksschule, Realschule oder Gymnasium. In allen „Anstalten“ der Stadt Brilon und den Dörfern gibt es Erzählenswertes zu berichten.

Dabei lädt der Briloner Heimatbund auch zu einem Vortrag ein, der die Schulgeschichte im Sauerland näher beleuchtet. Was bedeutet es für eine Stadt, eine Schule zu haben? Wie entstanden unsere Schulen überhaupt? Und welche großen Unterschiede und unglaubliche Momente sind bis heute bekannt? Doch vor allem geht es den Veranstaltern darum, die Briloner Zeitzeugen zu Wort kommen lassen. Schließlich gilt es, die Geschichten der Vergangenheit zwischen den Noten eins bis sechs, zwischen „Sitzenbleiben“ und erfolgreichem Abschluss zu bewahren. Immerhin sind auch sie ein Teil der Stadtgeschichte.

Die Teilnahme am Klönnachmittag ist kostenlos. Per Telefon 02961 963 99 01 oder per E-Mail museum@haus-hoevener.dewird um Anmeldung gebeten.

Quelle: Carsten Schlömer – Museum Haus Hövener

