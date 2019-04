Brilon-Totallokal: Geografisch waren sie in unterschiedlichen Richtungen unterwegs- inhaltlich hatten sie aber das gleiche Ziel

brilon-totallokal: Großes Blasorchester und Jugendorchester des Musikvereins „Eintracht“ Olsberg haben sich auf den Weg gemacht, um sich bei ihren Probenwochenenden intensiv auf das kommende Frühlingskonzert vorzubereiten. Sowohl in Neuastenberg, als auch in Willingen schallte Musik zum Thema „Vive la France“ durch die Gänge. In Satz- und Gesamtproben wurde an den Stücken gefeilt, um das Publikum mit Musik aus und rund um das Thema Frankreich begeistern zu können.

Davon, dass solch ein Probenwochenende nicht nur für die Gemeinschaft, sondern besonders für die musikalische Leistung von großer Bedeutung ist, können sich Musikliebhaber am Samstag, den 04. Mai um 19:30 Uhr in der Olsberger Konzerthalle überzeugen. Der Kartenvorverkauf startet am 17. April in der Olsberg Touristik. Dort sind Karten für 8€ oder an der Abendkasse für 10€ zu haben.

Quelle: Felicia Schley, Presse- und Öffentlichkeitsbeauftragte Musikverein “Eintracht” Olsberg

