Waldfriedhof Brilon-Wald, eine alternative zum Friedwald !

Ariane Drilling: Es ist nun möglich, sich anonym auf dem Friedhof in Brilon-Wald bestatten zu lassen.

brilon-totallokal: Brilon-Wald besitzt einen Friedhof direkt am Waldrand gelegen, daneben befinden sich die Kirche sowie die Trauerhalle. Geht man seine Verstorbenen besuchen, bietet es sich an, diesen Besuch mit einem Waldspaziergang zu verbinden. Es gibt einen Zugang direkt in den Wald. Ruhig, friedlich, mitten in der Natur, das ist es was den Waldfriedhof in Brilon-Wald ausmacht.

Brilon-Wald aktiv e.V. hat im vergangenen Jahr die Pflege des Friedhofs übernommen und damit diesem Ort wieder die liebevolle Pflege zurückgegeben, die er verdient.

Der Ortsvorsteherin ist nun ein weiterer großer Sprung in Richtung Zukunft gelungen. Es ist nun möglich, sich anonym auf dem Friedhof in Brilon-Wald bestatten zu lassen. Es wird ein Stück Wiese zur Verfügung gestellt, in der die Verstorbenen ihre letzte Ruhe finden. Keine Verpflichtung zur Grabpflege und trotzdem hat man seine geliebten Menschen in unmittelbarer Nähe.

Oft wurde die Ortsvorsteherin von älteren Personen angesprochen, ob es nicht die Möglichkeit anonymer Bestattungen gäbe oder man einen Friedwald schaffen könnte. Daraufhin hat sich Ariane Drilling erfolgreich mit diesen Wünschen an die Friedhofsverwaltung gewandt.

Mit dieser Möglichkeit der anonymen Bestattung auf dem Waldfriedhof ist eine echte Alternative zum Friedwald geschaffen worden. Insbesondere die Brilon-Walder Bürger sind glücklich und dankbar für diese Form der Bestattung und vielleicht nimmt auch der ein oder andere Auswertige dieses attraktive Angebot für sich in Anspruch.

Quelle: Ariane Drilling, Ortsvorsteherin in Brilon-Wald

