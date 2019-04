Am 13.4.2019 bringt Mountainbike Edelschmiede Transition die aktuellen Trail-Waffen nach Brilon

Brilon-Totallokal: Einen ganzen Tag lang kann kostenlos getestet werden, was die Bikes hergeben

brilon-totallokal: Diese vollgefederten High-End-Bikes sind in verschiedenen Größen und Rahmenmaterialien am Start. Und wer für den Nachwuchs schon mal auf die Suche nach einem voll gefederten Trailbike gehen will, ist ebenfalls richtig. Denn auch das 24” Ripcord kann auf dem Trail getestet werden. Schau doch einfach schon einmal in unserenTransition Markenshop

Transition hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bikes zu bauen, die von der ersten Pedalumdrehung an Spaß machen, einfach zu handeln sind um Dich zu einem besseren Fahrer zu machen. Dies gilt für Traileinsteiger genauso wie für Weltklassefahrer wie Tahnee Seagraveund Co. Zudem sieht man die Transition-Bikes eben noch nicht an jeder Waldkreuzung. Klasse statt Masse.

Für geführte Touren sorgt die Liquid-Life Academy und wer sich direkt verliebt hat, kann Transition Bikes in unserem neuen Premium Bike & E-Bike Store am Ostring direkt kaufen, am Samstag gelten für alle TransitionRäder Sonderkonditionen. Es werden Touren mit MTB oder E-MTB angeboten. Dieses Mal wird es sogar eine reine Ladies-Tour geben. Jeder ist eingeladen, die Gegend um Brilon auf dem Bike zu erkunden. Es muss nicht unbedingt von Transition kommen ;)

Zusätzlich gibt es im Store hervorragenden Kaffee beim Pre-Opening vom Quadro Coffee Roasters. Star-Barista Julian Thomas vom Coffee Consulate zaubert mit dem Quadro Team internationale Kaffeespezialitäten aus den eigens für Quadro gerösteten Bohnen in die Tassen.

Eine Voranmeldung für die Testbikes ist nicht möglich, hier gilt first come first serve. Die Anmeldung für die geführten Touren findest Du unten.

Treffpunkt ist der neue Liquid-Life Store am Ostring 2 in 59929 Brilon. Hier haben wir von 10-18 Uhr für Euch geöffnet.

Anmeldung und alle Infos unter

www.liquid-life.de/blog/transition-test

Sentinel (2x L, M)

Patrol (M, XL)

Scout (M, L)

Smuggler (M, L)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon