Generalversammlung Musikverein Thülen

Vorstandswahlen – Ehrung für 40-jährige Mitgliedschaft im Musikverein Thülen

brilon-totallokal: In der diesjährigen Generalversammlung vom Musikverein Thülen standen die Vorstandswahlen mit auf der Tagesordnung. Die erste Vorsitzende Karina Steffen und Schriftführerin Corinna Stein stellten sich erneut zur Wahl. Ebenso wurden Yannick Stein und Lars Hillebrand als Beisitzer wiedergewählt. Aus beruflichen Gründen musste Tim Loos das Amt des Kassiers niederlegen. Als seine Nachfolgerin wurde aus der Versammlung Marion Waschk gewählt. Zudem stellte sich Eileen Wegener für das Amt des Jugendwarts nicht mehr zur Verfügung. Dieser Posten wird jetzt von Svenja Rarbach besetzt. Allen ausscheidenden Vorstandsmitgliedern wurde ein herzlicher Dank ausgesprochen.

Zudem wurde der Rahmen der diesjährigen Generalversammlung dazu genutzt, Johannes Becker für seine langjährige Treue im Musikverein Thülen zu Ehren. Ortsvorsteher Johannes Becker kann bereits auf eine 40-jährige Mitgliedschaft zurückschauen. Ihm wurde mit einer Urkunde und einer Ehrennadel im Namen des Vereins gedankt.

Die erste Vorsitzende Karina Steffen wies noch einmal auf das Jahreskonzert hin, welches am 27.04.2019 in der Schützenhalle in Thülen stattfindet. Hierzu sind alle Freunde und Interessierten ganz herzlich eingeladen.

Bild v.l.: Svenja Rarbach, Marion Waschk, Tim Loos, Friedel Götte, Stefanie Lilienthal, Torsten Blüggel, Corinna Stein, Yannick Stein, Karina Steffen, Lars Hillebrand

Quelle: Corinna Stein, Schriftführerin Musikverein Thüle

