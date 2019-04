Schulhoffestivals-Junge Kunst im ländlichen Raum

Brilon-Totallokal: Die Schulhoffestivals kehren zurück ins Hochsauerland

brilon-totallokal: Bunt und klangvoll war es als letzten Sommer, die von den Festival AGs selbst erdacht und organisier-ten Festivals auf den Schulhöfen von 5 Schulen der Region Hochsauerland, die Städte zum beben brachten. Damals waren ca. 4000 Jugendliche an der Umsetzung und als Teilnehmer beteiligt. Nun schwappt die Festival Welle erneut über das Hochsauerland. Letztes Jahr noch durch LEADER Mittel finanziert hat die LEADER Region Hochsauerland dieses Jahr für dieses überaus erfolgreiche Konzept eine Förderung über das Programm Regionale Kulturpolitik NRW erhalten.

Bereichernd

Durch diese Jugendkulturinitiative will die LEADER-Region Hochsauerland gemeinsam mit dem Ensible e.V., als Stützpunkt für Jugendkultur in NRW, dass möglichst viele junge Leute wieder lernen ihren eigenen Ideen Ausdruck zu verleihen. Weiteres Ziel ist die Sensibilisierung für den Wert von selbstgemachten, also kleineren Kulturangeboten sowie eine stärkere Identifikation mit der eigenen Kulturregion.

Mehr Projekte von Jugendlichen für Jugendliche lautet dabei die Devise.

„Wir wollen erreichen, dass die Jugendlichen aktiv mitgestalten, dass sie Verantwortung übernehmen für die Kulturlandschaft und dabei eigene Spuren hinterlassen.“ meint Hannah Kath, LEADER Regional-managerin.

Stark

Im Rahmen der freiwilligen AGs können die Jugendlichen ihre eigene Kultur-Veranstaltung planen und realisieren, bei welcher Bands und andere Kunstschaffende der jeweiligen Stadt und weitere Nachwuchsbands aus der Region auftreten. So wird regionalen Musikern zusätzliche Präsentations-fläche geboten werden, während zeitgleich junge Publikumsgruppen für Livemusik, statt nur für DJ-Musik begeistert werden.

Manche AGs haben sich bereits neu formiert und nach den Osterferien geht es wieder zum Endspurt, denn die Festivals finden im Sommer schon statt.

Mit im Boot sind das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Winterberg, die Sekundarschule Medebach-Winterberg und das Petrinum Gymnasium in Brilon.

Vielfältig und spannend

Darüber hinaus findet in der Sekundarschule Olsberg-Bestiwig ein Mikrofestival statt. Innerhalb des Mikrovestivals wird der Schwerpunkt auf die kreativen Potentiale der Jugendlichen gelegt. Zusammen mit einem Künstler wird mit den Jugendlichen und von den Jugendlichen eine Performence erar-beitet, die auf den Festivals der Region aufgeführt und für die ganze Region sichtbar wird. Auch die Erich-Kästner Realschule in Schmallenberg- Bad Fredeburg, die bei den Anfangen der Festivals

„Rechts gegen Rock“ dabei war, startet dieses Jahr wieder ein großes Kulturevent.

Das bedeutet im Sommer wird es wieder vielfältig und spannend. „Wir wollen, dass möglichst viele SchülerInnen an dem Festival teilhaben können und versuchen alle Schulen mit einzubinden. Für das diesjährige Motto haben wir „we are all in this together” gewählt. Was wir uns genau darunter vor-stellen, verraten wir noch nicht. Es soll ja auch ein bisschen spannend bleiben!“ erklärt die Festival AG in Brilon.

Junge Kunst

Auch die Jugendkunstgalerie, die im letzten Jahr mit einer Wanderausstellung junger Künstler durch die Innenstädte des Altkreises Brilon getingelt ist, wird dies wieder tun. Die Galerie gibt jungen Hob-byfotografinnen und Hobbyfotografen aus der Region die Chance, ihre künstlerischen Fähigkeiten ei-ner breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und andersherum ermöglicht sie der Öffentlichkeit einen Einblick in die Lebenswelten der jungen Menschen unserer Region.

Quelle: Hannah Kath, Regionalmanagerin

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon