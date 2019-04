Reise ins Land der drei Lehren

Brilon-Totallokal: Vietnam und Angkor

brilon-totallokal: Am 26. Oktober 2019 startet eine 12-tägige Fern-Erlebnisreise der Sparkasse Hochsauerland nach Vietnam und Angkor in Kooperation mit ihrem langjährigen Partner Ultramar Touristik International GmbH Dorsten.

Im Land der drei Lehren gibt es viel zu entdecken: Historische Pagoden, traumhafte Strände, grüne Berge, riesige Reisfelder und der Reiz der geheimnisvollen Kultur machen Vietnam zu einem außergewöhnlichen Reiseziel. Bei einer Bootsfahrt mit einer Dschunke genießt man die Ruhe und den Frieden.

Taoismus, Buddhismus und Konfuzianismus bilden die drei Glaubenspfeiler der Vietnamesischen Kultur. Zu Bestaunen gibt die Vielzahl der Kaiserpaläste. Bei einem Abstecher nach Kambodscha steht die Besichtigung des größten Tempelkomplex der Welt an: „Angkor Thom“, die „Stadt, die ein Tempel ist“ und den Tempel „Angkor Wat“. Die überwältigende Landschaft, die Artenvielfalt der Tiere, der weitläufige Nationalpark und das Delta des Roten Flusses bieten Faszination pur.

Reiseziele: Hanoi – Halong Bucht – Hue – Wolkenpass – Hoi An – Angkor Thom und Angkor Wat – Cu Chi – Mekong-Delta – Ho-Chi-Minh-Stadt

Zum Informationsabend am Donnerstag, 25. April 2019 um 19 Uhr im Casino der Sparkasse Hochsauerland, Am Markt 4 in Brilon sind alle Interessierten recht herzlich eingeladen. Dort wird die Reise vorgestellt. Es gibt jede Menge Informationen zum Reiseland und zur Einreise sowie die Reiseunterlagen und Informationsbroschüren.

Anmeldungen erbeten bei der Sparkasse Hochsauerland, Martina Ester, Telefon: 02961-793183 oder Email: m.ester@spk-hochsauerland.de

Foto: @Vladyslav Danilin – stock.adobe.com

Quelle: Martina Ester, Sparkasse Hochsauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon