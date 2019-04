Sich ein Bild von der neuen Unterkunft der DRK Gemeinschaft Olsberg machen wollte sich Wolfgang Fischer, Bürgermeister der Stadt Olsberg

Brilon-Totallokal: Mit einem Teil der ehrenamtlichen Mitglieder konnten wir an einem zusätzlichen Übungsabend den Bürgermeister der Stadt Olsberg begrüßen

Brilon-totallokal: Um zu demonstrieren wie wir im Notfall eine Verpflegung auf die Beine stellen, kochte die Verpflegungstruppe der Gemeinschaft eine Gulaschsuppe, welche dann gemeinsam verkostet wurde.

Die DRK Gemeinschaft Olsberg konnte von den Erfolgen berichten, wie der wachsenden DRK Gemeinschaft, sowie von den erfolgreichen Ausbildungen, die unsere Mitglieder bisher absolviert und bestanden haben.

Das DRK ist mehr als Blutspende. Die DRK Gemeinschaft Olsberg ist im Ehrenamt hauptsächlich damit beschäftigt, im gesamten Kreisverband Brilon Sanitätsdienste bei Großveranstaltungen zu unterstützen, sowie für den Ernstfall mit mehreren betroffenen Personen eine schnelle Betreuung und Verpflegung von Hilfesuchenden und Einsatzkräften zu ermöglichen. Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat wird von 19 – 21 Uhr in der Unterkunft zur Grotte 6a in Olsberg geübt.

Aber auch das Gemeinschaftsleben darf nicht zu kurz kommen. So stehen für die Fußballtruppe des Ehrenamtscup noch der Fort Fun Besuch an, sowie für alle Helfer ein gemeinsamer Wandertag mit gemütlichem Grillen und weitere gemeinschaftliche Aktivitäten.

Die Blutspende liegt uns jedoch auch am Herzen, und in unserer Gemeinschaft wird sie ehrenamtlich von unseren Helfern zusammen mit dem Blutspende Team aus Hagen begleitet. So veruchen wir entgegen dem Trend der sinkenden Blutspendezahlen durch Aktionen mit Olsberger Partnern wieder mehr Spender zu aktivieren und locken mit wechselnden Highlights.

Foto: Simone Müthing

Quelle: Jörg Fröhling, Hochsauerlandwasser GmbH

